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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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новость Ни капли не боится

Арестованный на 14 суток петербургский правозащитник Идрисов держит сухую голодовку
17.06.2017
Динар Идрисов. Фото с личной ФБ-страницы
Динар Идрисов. Фото с личной ФБ-страницы
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Александр Скобов 16.06.2017
в блоге Петербургский беспредел

Арестованный на 14 суток петербургский правозащитник Динар Идрисов держит сухую голодовку. Об этом сообщает гражданская активистка Ирина Яценко.

"Только что позвонил Динар. Просил распространить. Он второй день терпит сухую голодовку. Вода в организм попадает только с лекарством от давления, - написала Яценко в пятницу вечером. - Я пыталась его отговорить от голодовки. Он сказал, цитирую: "А что мне тут еще 14 дней делать?"

Идрисов требует за нарушение закона во время акции на Марсовом поле 12 июня отправить в отставку начальника петербургского главка МВД Сергея Умнова, его заместителя, начальника полиции Константина Власова, замначальника полиции по охране общественного порядка Виктора Подколзина и начальника отдела по исполнению административного законодательства Евгения Федоренко.

Идрисов отбывает арест в спецприемнике в Гатчине. Кроме него, туда были доставлены еще 17 административно арестованных за участие в акции 12 июня. У двоих сроки ареста уже закончились, они вышли на свободу. "У всех в нарушение закона в постановлениях об аресте не указано место отбывания наказания. Сказал, что в Ленобласти есть другие административно задержанные, искать их в Кингисеппе", - передает Яценко слова Идрисова.

Апелляция на решение об административном аресте Идрисова будет рассмотрена в понедельник в Петербургском городском суде.

13 июня Идрисов пришел в Дзержинский районный суд Петербурга, где рассматривались дела задержанных накануне на протестной акции. Однако на заседания его не пустили. На правозащитника составили протокол по статье 17.3 КоаП (неподчинение распоряжению судьи или пристава) и выдворили из здания суда.

В этот момент кто-то бросил в Идрисова бутылку. Он отмахнулся рукой, и бутылка полетела в сторону здания. Оттуда выбежали полицейские и с криками, что Идрисов якобы сбежал, попытались задержать его. Находившиеся на улице люди стали скандировать "Позор!", требуя отпустить правозащитника. Тогда полицейские позвали на помощь омоновцев и все вместе затолкали Идрисова в здание.

15 июня Дзержинский райсуд арестовал Идрисова на 14 суток по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Заседание проходило в закрытом режиме.

Задержание Дина Идрисова у здания Дзержинского райсуда Петербурга. Видео из твиттера Арсения Веснин‏а:

По данным "ОВД-Инфо", 12 июня на протестной акции в Петербурге задержали 658 человек. 247 задержанных остались в отделах полиции на ночь, некоторые из них - на две. Суды продолжают рассматривать административные дела. На вечер пятницы, по данным петербургской Группы помощи задержанным, административные наказания получили около 330 человек. Суммарно участников акции в Петербурге уже осудили на 780 суток ареста, назначили им 161 час обязательных работ и оштрафовали на 2 874 400 рублей.

В пятницу горсуд Петербурга отклонил 45 апелляций участников акции на административные наказания. Одно постановление было переделано из-за технической ошибки, но без изменения наказания. Заседания проходили без участия защиты и в среднем длилось по 15 минут.

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17.06.2017
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