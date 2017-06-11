Акции солидарности с российской оппозицией пройдут также в 18 городах зарубежья - от Торонто до Сеула и от Копенгагена до Буэнос-Айреса.

Антикоррупционные акции 12 июня намечены в 210 городах России . В нескольких городах мероприятия согласованы. Тем не менее и там совершаются провокации против агитаторов. Несколько активистов арестованы по административным делам. В Петербурге вузы требуют от студентов воздержаться от посещения митинга. Между тем оппозиционеры взламывают сайты госучреждений и помещают там призывы выйти на акции.

В воскресенье вечером Алексей Навальный отменил согласованный московский митинг на проспекте Сахарова - все подрядчики под давлением властей отказались монтировать там сцену и звуковую аппаратуру. Навальный призвал всех выходить на Тверскую в 14 часов.

Алексей Навальный отменил согласованный митинг на проспекте Сахарова, поскольку власти противодействуют организаторам - запрещают подрядчикам смонтировать сцену и обеспечить звук. Акция переносится на Тверскую в 14 часов. Улица по случаю праздника будет перекрыта от Охотного ряда до Пушкинской.

Алексей Навальный, лидер Партии прогресса Зачем это им надо? Зачем это им надо? Ясно зачем. Раз уж неминуемо, что много людей выйдет на улицу, то надо заставить их почувствовать себя максимально униженными. Выступление с газельки, чтоб слышали передние 500 человек. Чтоб чиновники за загородкой смеялись, глядя на это. Чтобы по телевизору унизительные репортажи. А главное: чтобы все, кто пришли, чувствовали - это все бесполезно и ничего не изменишь. Участвовать в такой постановке - предать самих себя. Да, мы готовы к компромиссам, но мы не готовы к унижениям. Мы отменяем митинг на Сахарова и переносим наше очень мирное мероприятие на Тверскую. Эта улица идеально подходит для нашей цели. Там даже движение от Пушкинской вниз перекрыто для народных гуляний. А у нас ровно они и есть. Мирная акция под российскими флагами в день России. ...Ну не хочет старик Путин, чтобы прошли нормальные митинги в двух крупнейших городах: Москве и Питере. Понимаем, почему не хочет. Он вор, и ему неприятны громкие лозунги против воров. Понимаем, но от лозунгов своих не откажемся. https://navalny.com/p/5426/

В Туле координатор местного штаба Навального Дмитрий Николаев арестован на семь суток по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без уведомления). Около 9 утра в воскресенье пятеро оперативников в гражданском задержали Николаева, когда он вышел из дома. Хотя оппозиционер не сопротивлялся, ему заломили руки. В ОП "Советский" с ним вели "беседу" оперативники ЦПЭ. У машины Николаева утром оказалось спущено колесо.

Активист Артем Колчинский задержан с листовками сразу по выходе из московского штаба Навального. Полицейские заявили, будто он расклеивал листовки на столбах. Активист это отрицает. Колчинского собираются везти в ОП "Замоскворечье". После двух с половиной часов оппозиционера освободили из отдела после взятия объяснений. Протокол на него не оформлялся. Колчинского, однако, незаконно подвергли дактилоскопии. Также у него взяли некое обязательство явиться в полицию по первому требованию.

На сайте комитета администрации Петербурга по вопросам законности, правопорядка и безопасности неизвестные опубликовали фильм ФБК "Он вам не Димон". Под видео был помещен плакат с призывом не посещать оппозиционные акции. Фильму и плакату был предпослан вопрос "Что тебе ближе?". "Помните! Эти люди воруют наши деньги, сажают в тюрьмы случайных и невиновных людей, используя правоохранительные органы в качестве цепных псов, а их преступления сходят им с рук. Эти люди полностью дискредитировали такие понятия как демократия, право и свобода слова", - говорилось в публикации. По состоянию на 17:45 сайт комитета уже не открывался. Запись доступна в кэше Google. Ранее в воскресенье похожая публикация была помещена на сайте прокуратуры Ярославской области.

Во Владивостоке к организатору антикоррупционной акции, депутату гордумы Юрию Кучину утром явились двое полицейских и сообщили, что хотят осмотреть квартиру на предмет наличия экстремистских листовок. Жена активиста, открывшая дверь, отказалась пускать силовиков. Те предложили подписать некую бумагу об отказе от осмотра. Хозяйка подписала бумагу, после чего полицейские удалились. Позже в воскресенье на доске объявлений "Фарпост" неизвестные опубликовали массу объявлений, указав для связи телефон Кучина. "Сейчас мне звонят, просят отдать телевизор, продать мопед и т. д. Ну почему у этих жуликов хватает фантазии только на мелкие пакости?" - заметил активист.

В Мурманском индустриальном колледже классная руководительница, имя которой не уточняется, потребовала от студентов явиться 12 июня на пропутинскую акцию. Мероприятие запланировано в парке на площади Пять углов. Ранее мэрия отказалась согласовать на этом месте антикоррупционную акцию, сославшись на расконсервацию фонтанов. Между тем к организатору антикоррупционной акции Виолетте Грудиной явился оперативник ЦПЭ вместе с двумя понятыми. Он потребовал подписать некие документы о недопустимости нарушения антиэкстремистского законодательства. Активистка ответила отказом, заметив, что законодательство таких документов не предусматривает.

На сайте прокуратуры Ярославской области неизвестные опубликовали требование не участвовать в антикоррупционном митинге 12 июня. "Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона", - говорится в сообщении. Под текстом помещен фильм ФБК "Он вам не Димон". Сейчас сайт ведомства не работает. Прокуратура объявила о проверке по факту взлома. Митинг в Ярославле согласован. Дальше →

В ночь на субботу в Ставрополе неизвестные преступники атаковали предвыборный штаб Навального. Они разбили стеклянную дверь, а внутрь бросили коктейль Молотова с незажженной спичкой. На место прибыли полицейские, в том числе из ЦПЭ, и чиновники СКР. Полицейские оперативники изъяли из штаба три ноутбука и еще два электронных устройства, объяснив, что хотят проверить, записывались ли на них видео с камер видеонаблюдения на здании. При этом камеры уже установлены, но еще не работают. Вечером в субботу полицейские явились с обыском к собственнику помещения, арендованного штабом. Обыск, по словам силовиков, проводится по факту нападения.

В Петербурге задержанным на акции 26 марта, дела которых суды вернули в полицию, приходят телеграммы с требованием явиться 12 июня для оформления новых протоколов.

Администрации целого ряда петербургских вузов требуют от студентов не посещать антикоррупционную акцию 12 июня. В числе этих вузов - Петербургский институт кино и телевидения, Петербургский электротехнический университет "ЛЭТИ", 1-й Петербургский медуниверситет им. Павлова. С таким же требованием выступил Межвузовский студенческий городок - комплекс общежитий для студентов нескольких десятков вузов города. Днем раньше не являться на антикоррупционный митинг потребовал ректорат еще одного петербургского вуза - Северо-Западного медуниверситета им. Мечникова.

Московская полиция предупредила о возможности провокаций на согласованной антикоррупционной акции в День России. Подчеркивается, что ответственность за обеспечение безопасности лежит в том числе на организаторах акции. Между тем Алексей Навальный заявил, что столичные власти запугивают подрядчиков, чтобы лишить организаторов митинга звукоусилительной аппаратуры. Дальше →

В Костроме чиновница мэрии и полицейские 9 июня не позволили активистам установить на согласованном пикете агитационные кубы. Они пригрозили организатору акции 15-суточным арестом. На пикеты 10 и 11 июня оппозиционеры намерены прийти с юристом.

Мэрия Махачкалы отказалась согласовать антикоррупционный митинг, несмотря на то что судья Советского райсуда города Михраб Адзиев, рассмотрев жалобу организатора акции Марата Исмаилова на первоначальный отказ, обязал чиновников до 10 июня дать согласование. В мэрии заявляют, что не получили судебное решение. Исмаилов заверил, что акция все равно будет проведена. Решение Адзиева, обязывающее чиновников согласовать митинг, вступило в законную силу, подчеркнул активист, а на оглашении резолютивной части документа присутствовал чиновник мэрии.

Противники программы реновации московского жилья организуют на проспекте Сахарова отдельную колонну "Москвичи против сноса". Они выйдут с большим красным шаром, к которому будет привязана строительная лента - символ протеста против собянинской реновации.

В Новгороде на координатора штаба Навального Георгия Смирнова оформлен протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без уведомления), за то что он совместно с четырьмя волонтерами раздавал агитацию к митинг 12 июня. Полицейские явились задерживать Смирнова меньше чем через пять минут после начала агитационного пикета. При этом антикоррупционный митинг мэрия согласовала.

На улицах Москвы к массовым акциям 12 июня установят камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, заявил глава департамента региональной безопасности города Владимир Черников. По словам Черникова, камеры позволят властям "обеспечивать стопроцентный охват участников акций". Во вторник Life сообщал о намерении силовиков выяснять с помощью камер личности участников "незаконных митингов" и отчислять их из вузов. Дальше →

Ректорат Северо-Западного государственного медицинского университета призвал студентов не участвовать в антикоррупционной акции 12 июня. Учащихся просят "проявить стойкость и благоразумие" и предупреждают о негативных последствиях. В ректорате напоминают, что в День России в Петербурге пройдут официальные мероприятия в поддержку "незыблемого курса президента" на развитие демократии. Дальше →

Полиция возбудила административное дело против организатора антикоррупционного митинга 12 июня в Тольятти Сергея Ионова за сделанный в 2011 году репост в соцсети видеоролика Алексея Навального и фотографии с "запрещенной символикой". Об этом активист узнал, когда по звонку оперативника пришел на "беседу" в центр "Э". Акция в Тольятти уже согласована. Дальше →

Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей Алексея Ворсина, координатора хабаровского штаба Алексея Навального, по статье о повторном нарушении правил организации митингов. В вину активисту поставили публикацию сообщения об акции 12 июня до ее согласования городскими властями. Перед акцией 26 марта Ворсина по такому же поводу оштрафовали на 10 тысяч рублей. Дальше →