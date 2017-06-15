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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Президент, Акции протеста, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин, Алексей Навальный

новость Не надо себя накручивать

Путин: Акции протеста организуют для саморекламы, провокаций и обострения обстановки
15.06.2017
День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
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статья Статья

На линии без огня

Пятнадцатой по счету прямой линии Владимира Путина явно не хватало искрометности. Население жаловалось на жизнь, правитель реагировал весьма расслабленно: мол, в Штатах тоже проблемы. К кому-то обещал "заехать". Вопросы, связанные с культурой, вносили заметное оживление. Лучшие моменты зафиксировал Николай Руденский.

15.06.2017

Акции протеста в России организуются в целях саморекламы и используются для провокаций и обострения обстановки. Об этом заявил Владимир Путин в во время прямой линии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Одно дело организовывать протестные акции, а другое дело использовать эти акции как инструмент провокации и обострения ситуации для самораскрутки, вот это я не приветствую. Я считаю, что это делается не для улучшения ситуации в стране, это делается не для решения каких-то проблем, перед которыми страна стоит и люди стоят, не для того, чтобы решить проблемы людей, а чтобы решить свои собственные, личные вопросы, связанные с саморекламой", - отметил президент.

Президенту задали вопрос, готов ли он к диалогу с оппозицией. "Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использовать имеющиеся трудности - а трудностей всегда и везде достаточно - для собственного политического пиара. Использовать трудности как инструмент для собственной раскрутки, для того, чтобы нажиться в политическом смысле на этих трудностях, только их усугубляя", - ответил Путин.

При этом президент сравнил оппозицию с управляющими компаниями в сфере ЖКХ. "Их (компании. - ред.) надо лишить этого права быть посредником в денежных потоках. Вот и здесь то же самое с оппозицией. Некоторые из них в этом смысле ничем не лучше, они спекулируют на проблемах. Надо не спекулировать, а предлагать решение. Те, кто предлагает решение, - это люди, которые заслуживают самого пристального внимания, они имеют право на диалог с властью, мы так и будем делать", - сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что "любые формы протеста, в том числе и демонстрации, должны оставаться в рамках закона" точно так же, как "чиновники и представители власти должны действовать в рамках закона".

На вопрос Би-Би-Си о том, считает ли Путин лидера Партии прогресса Алексея Навального, организовавшего эти акции, своим конкурентом на грядущих выборах, президент напрямую не ответил, и фамилию Навального в очередной раз не произнес. "Нисколько не сомневался, что именно этот вопрос вы и зададите. Потому что в определенном смысле это пропаганда тех людей, которых вы поддерживаете", - сказал Путин.

12 июня в Москве на антикоррупционной акциии по данным "ОВД-Инфо" были задержаны 866 протестующих. При этом полиция сообщила о 150 задержаниях. В свою очередь в мэрии заявили, что среди задержанных было 136 несовершеннолетних. Более 30 человек были оставлены на ночь в полиции. В Петербурге задержали 658 человек, 235 из них оставили в отделах полиции. Еще почти 200 человек были задержаны во время акций в других городах. Полиция и ОМОН сами необоснованно применяли насилие к демонстрантам.

Накануне проведения акции инициатор протестов, лидер Партии прогресса Алексей Навальный заявил об отмене согласованного митинга на проспекте Сахарова из-за давления и препятствий со стороны властей. Он призвал своих сторонников провести акцию на Тверской улице. Утром в понедельник Навального задержали при выходе из дома. В ночь на вторник судья Симоновского райсуда столицы Анастасия Лоскутова арестовала Навального на 30 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

Во вторник и среду суды в Москве, Петербурге и других городах арестовали ряд задержанных на акциях на сроки до 15 суток. На многих участников протестов были наложены штрафы по статье КоАП о нарушениях на митингах.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
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