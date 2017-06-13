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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Право, Акции протеста, Полиция, Общество, Россия, Политика | Персоны: Марк Гальперин, Илья Яшин

новость Летние посадки

Яшин и Гальперин арестованы на 15 суток
13.06.2017
Илья Яшин в Тверском райсуде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Илья Яшин в Тверском райсуде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова арестовала на 15 суток лидера движения "Солидарность" Илью Яшина, сообщает Интерфакс. Он признан виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначить ему наказание в виде 15 суток административного ареста.

В суде Яшин заявил, что полицейские задержали его "через три минуты после того выхода из метро". "Никаких лозунгов я не выкрикивал, противоправных действий не совершал. Я встал на бордюр у здания "Известий" и просто наблюдал за тем, что происходит. Рапорты сотрудников полиции я считаю сфальсифицированными", - сказал он.

Выступавший в качестве свидетеля один из принимавших участие в задержании сотрудников полиции заявил, что Яшин, "встав на клумбу, находился в группе лиц, мешавших проходу граждан".

Накануне сообщалось, что Яшин попал в один автозак с лидером SERB Игорем Бекетовым (Гошей Тарасевичем). Там между ними произошла драка. "Прыгнул на меня с кулаками исподтишка, но пару раз огреб с правой", - прокомментировал инцидент Яшин. Тарасевича вскоре отпустили. На сделанной после этого фотографии у лидера SERB никаких повреждений не видно. Однако сторонники Тарасевича написали, что тот "лежит весь в синяках, у него горит все лицо".

Во вторник судья того же Тверского райсуда Мария Москаленко арестовала на 15 суток гражданского активиста Марка Гальперина. Ему также была вменена часть 1 статьи 19.3. Активиста задержали на Тверской во время протестной акции.

Перед началом суда Гальперин сообщил, что на 15 июня его вызвали на допрос в качестве обвиняемого по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета). Активист отметил, что раньше его уже допрашивали по этому делу, но в качестве свидетеля.

Суды над задержанными во время протестных акций в Москве и других городах продолжаются. В Петербурге ОМОН заблокировал вход в Дзержинский райсуд, где проходят заседания по делам задержанных на митинге 12 июня.

12 июня в Москве на антикоррупционной акциях по данным "ОВД-Инфо" были задержаны 866 протестующих. При этом полиция сообщила о 150 задержаниях. Более 30 человек были оставлены на ночь в полиции. В Петербурге задержали 658 человек, 235 из них оставили в отделах полиции. Еще почти 200 человек были задержаны во время акций в других городах. Полиция и ОМОН сами необоснованно применяли насилие к демонстрантам.

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13.06.2017
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Когда разгуляется

12.06.2017

Москва пережила еще один день молодежного протеста и полицейской жестокости - и все это на фоне грандиозных костюмированных гуляний и бутафорских сражений. Часть Тверской скандировала протестные лозунги, другая слушала праздничный концерт. Сотни задержанных развезли по отделам полиции, многие из них избиты. День России в центре столицы глазами Дмитрия Борко.

День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

Протесты в День России

12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
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