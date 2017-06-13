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Судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова арестовала на 15 суток лидера движения "Солидарность" Илью Яшина, сообщает Интерфакс. Он признан виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначить ему наказание в виде 15 суток административного ареста.

В суде Яшин заявил, что полицейские задержали его "через три минуты после того выхода из метро". "Никаких лозунгов я не выкрикивал, противоправных действий не совершал. Я встал на бордюр у здания "Известий" и просто наблюдал за тем, что происходит. Рапорты сотрудников полиции я считаю сфальсифицированными", - сказал он.

Выступавший в качестве свидетеля один из принимавших участие в задержании сотрудников полиции заявил, что Яшин, "встав на клумбу, находился в группе лиц, мешавших проходу граждан".

Накануне сообщалось, что Яшин попал в один автозак с лидером SERB Игорем Бекетовым (Гошей Тарасевичем). Там между ними произошла драка. "Прыгнул на меня с кулаками исподтишка, но пару раз огреб с правой", - прокомментировал инцидент Яшин. Тарасевича вскоре отпустили. На сделанной после этого фотографии у лидера SERB никаких повреждений не видно. Однако сторонники Тарасевича написали, что тот "лежит весь в синяках, у него горит все лицо".

Во вторник судья того же Тверского райсуда Мария Москаленко арестовала на 15 суток гражданского активиста Марка Гальперина. Ему также была вменена часть 1 статьи 19.3. Активиста задержали на Тверской во время протестной акции.

Перед началом суда Гальперин сообщил, что на 15 июня его вызвали на допрос в качестве обвиняемого по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета). Активист отметил, что раньше его уже допрашивали по этому делу, но в качестве свидетеля.

Суды над задержанными во время протестных акций в Москве и других городах продолжаются. В Петербурге ОМОН заблокировал вход в Дзержинский райсуд, где проходят заседания по делам задержанных на митинге 12 июня.

12 июня в Москве на антикоррупционной акциях по данным "ОВД-Инфо" были задержаны 866 протестующих. При этом полиция сообщила о 150 задержаниях. Более 30 человек были оставлены на ночь в полиции. В Петербурге задержали 658 человек, 235 из них оставили в отделах полиции. Еще почти 200 человек были задержаны во время акций в других городах. Полиция и ОМОН сами необоснованно применяли насилие к демонстрантам.