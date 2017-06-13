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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Право, Акции протеста, Регионы, Полиция, Общество, Россия, Политика

новость В Петербурге открыто дело о нападении на полицейского на акции 12 июня

13.06.2017
Задержание на Марсовом поле, 12.06.2017. Фото: @ars_ves
Задержание на Марсовом поле, 12.06.2017. Фото: @ars_ves
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статья Статья

Протесты в День России

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.

12.06.2017

В Петербурге открыто дело о нападении на полицейского на несогласованной антикоррупционной акции 12 июня. Об этом сообщает городской главк СКР.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти), предусматривающей до 10 лет колонии. Как утверждается, около 14 часов понедельника на Марсовом поле неизвестный мужчина ударил силовика кулаком в лицо.

По какой причине удар кулаком расценен как "насилие, опасное для жизни или здоровья", ведомство не поясняет.

СКР пытается установить личность нападавшего, говорится в сообщении.

Всего на акции в Петербурге были задержаны не меньше 400 человек. Полицейские и омоновцы вели себя крайне жестко, безо всяких оснований применяя насилие к демонстрантам. Примерно 235 задержанных оставили в отделах полиции на ночь; при этом в части отделов протоколы на демонстрантов не оформили.

С вечера понедельника в Дзержинском райсуде города рассматриваются административные дела, сфабрикованные на участников акции. По крайней мере одна демонстрантка арестована.

Ранее стало известно об уголовном деле, возбужденном после акции 12 июня в Москве. В отличие от петербургского, оно расследуется по части 1 статьи 318 кодекса (применение неопасного насилия к представителю власти), санкция которой составляет до пяти лет колонии. Как утверждается, подозреваемый, находясь на Пушкинской площади, распылил из баллончика в глаза омоновцу "слезоточивый газ раздражающего действия", в результате чего силовик получил ожог глаз.

Подозреваемый задержан, заявляли в СКР. Предполагается предъявить ему обвинение, а также определиться с мерой пресечения.

Вечером 12 июня на допросы по делу в центральный главк СКР были доставлены двое задержанных на акции демонстрантов - Антон Шапошников и Михаил Давыдов. Кто именно из них является подозреваемым, неизвестно.

После предыдущей антикоррупционной акции, прошедшей 26 марта, в Москве, Волгограде и Петрозаводске также были возбуждены уголовные дела. По московскому "делу 26 марта" арестованы семь человек; двое уже осуждены к реальным срокам. Фигурант волгоградского дела получил условный срок; с подозреваемого по петрозаводскому взята подписка о невыезде.

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13.06.2017
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