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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: США, Российско-американские отношения, Европа, Россия, Право, Акции протеста, Мир, Политика, Общество

новость США и Евросоюз требуют освободить задержанных на акциях 12 июня

13.06.2017
Задержание на Тверской, 12.06.2017. Фото: Грани.Ру
Задержание на Тверской, 12.06.2017. Фото: Грани.Ру
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США и Евросоюз потребовали от российских властей прекратить преследование демонстрантов, задержанных на антикоррупционных акциях 12 июня, и освободить их.

"Соединенные Штаты резко осуждают задержание сотен мирных протестующих, - заявил на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер. - Задержание мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов - это попрание базовых демократических ценностей".

Спайсер заверил, что в Вашингтоне "будут следить за ситуацией".

В заявлении на сайте Евросоюза также указывается, что задержания в России "угрожают фундаментальным свободам выражения мнения, объединений и собраний", гарантированным национальной Конституцией. "Мы ожидаем, что российские власти исполнят свои международные обязательства, данные в том числе Совету Европы и ОБСЕ, относительно соблюдения этих прав", - подчеркнули в ЕС.

С требованием освободить задержанных выступила также Amnesty International.

На антикоррупционных акциях 12 июня в Москве были задержаны 866 протестующих, в Петербурге, по данным ОВД-Инфо, - 658, в других регионах - как минимум 160. Полиция и ОМОН сами необоснованно применяли насилие к демонстрантам. Некоторые протестующие, в том числе инициатор акций Алексей Навальный, уже арестованы по административным делам. В Петербурге в отделах полиции удерживаются около 235 демонстрантов, в Москве - 32.

Кроме того, сначала в Москве, а затем в Петербурге СКР возбудил дела о нападениях на силовиков.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
13.06.2017
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Когда разгуляется

12.06.2017

Москва пережила еще один день молодежного протеста и полицейской жестокости - и все это на фоне грандиозных костюмированных гуляний и бутафорских сражений. Часть Тверской скандировала протестные лозунги, другая слушала праздничный концерт. Сотни задержанных развезли по отделам полиции, многие из них избиты. День России в центре столицы глазами Дмитрия Борко.

День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

Протесты в День России

12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
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