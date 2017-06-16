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Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский назвал антикоррупционную акцию на Тверской 12 июня "провокационной и интриганской выходкой". Заявление политика размещено на сайте партии.

"Провокационные и интриганские политические выходки, подобные тем, что произошли в Москве 12 июня на Тверской, нами не поддерживаются в том числе и потому, что они провоцируют умышленное и неоправданное нарушение законов, что у абсолютного большинства людей вызывает отторжение к оппозиции, а в конечном счете ведет к усилению репрессий, как это было, например, после 6 мая 2012 года", - сказал Явлинский.

Явлинский считает, что ситуацию в стране можно исправить не "провокациями политиков и дубинками силовиков", а "голосованием на президентских выборах за другой путь".

Вместе с тем лидер "Яблока" назвал протесты "естественной и правильной реакцией" на "коррумпированную систему беззакония, произвола и военных авантюр".

12 июня в Москве на антикоррупционной акции, по данным ОВД-Инфо, были задержаны 866 протестующих. В мэрии заявили, что среди задержанных было 136 несовершеннолетних. Более 30 человек были оставлены на ночь в полиции. В Петербурге задержали 658 человек, 235 из них оставили в отделах полиции. Еще почти 200 человек были задержаны во время акций в других городах. Разгон митингующих проводил ОМОН, входящий в структуру Росгвардии. Омоновцы и полицейские необоснованно применяли насилие к демонстрантам.