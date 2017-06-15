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В Петербурге по делу о нападении на полицейского во время несогласованной антикоррупционной акции 12 июня задержан 17-летний активист "Молодежного Яблока" Дмитрий Мякшин. Об этом сообщает "Открытая Россия" со ссылкой на самого активиста.

Полицейские схватили Мякшина, когда он вышел из дома, чтобы отправиться сдавать ЕГЭ. Молодой человек доставлен в СКР.

"Что касается митинга, - рассказал активист в разговоре с "Открытой Россией". - Тогда я забрался на возвышение, меня начал окружать ОМОН. Они на меня побежали, я спрыгнул, меня повалили шесть полицейских, и, видимо, один упал, споткнулся, и у него зуб выпал".

Фонтанка.Ру уточняет, что молодой человек был задержан еще утром 14 июня оперативниками ЦПЭ. По сведениям издания, сначала подозреваемого привезли в городской ОП-78. В telegram-каналах оппозиционеров, отмечается в заметке, информация о задержании Мякшина появилась тогда же - в среду.

Об открытии дела стало известно утром во вторник. Дело квалифицировано по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти), предусматривающей до 10 лет колонии.

Как заявлял СКР, около 14 часов 12 июня на Марсовом поле неизвестный мужчина ударил силовика кулаком в лицо. По какой причине удар кулаком расценен как "насилие, опасное для жизни или здоровья", ведомство не поясняло.

По информации Фонтанки.Ру, силовику - сотруднику патрульно-постовой службы Центрального района города - выбили зуб.

Вечером 12-го числа это же издание передавало, что полиция Центрального района изучает видео другого эпизода - о нападении на омоновца. Как предполагалось, речь идет об инциденте у памятника Жертвам революции на Марсовом поле. Во время задержаний один из демонстрантов приблизился сзади к омоновцу, одетому в бронежилет, ударил его кулаком в спину, и отбежал. Оперативник в гражданском, снимавший задержания на камеру, погнался за протестующим, но упал, споткнувшись о чью-то ногу. Издание не исключало, что подножку силовику подставили намеренно.

Полицейские намерены установить личность демонстранта, напавшего на омоновца, говорилось в публикации, а затем материалы, возможно, передадут в СКР.

В Москве после акции 12 июня также задержан несовершеннолетний - 11-классник Михаил Галяшкин. Ему грозит до пяти лет по части 1 статьи 318 кодекса (применение неопасного насилия к представителю власти). Следствие ведет управление центрального главка ведомства по расследованию особо важных дел.

Как утверждается, на Тверской молодой человек распылил из баллончика в глаза омоновцу "слезоточивый газ раздражающего действия". Силовик получил ожог глаз; заявлялось, что ему потребовалась медицинская помощь.

Галяшкину предъявлено обвинение. От дачи показаний он отказался, сославшись на статью 51 Конституции.

В среду в Басманном райсуде Москвы должно было рассматриваться ходатайство следователя Алексея Северилова об отправке молодого человека под домашний арест. Однако чиновник попросил судью Евгению Николаеву продлить Галяшкину срок задержания на 48 часов и отложить слушания. Северилов пояснил, что ему нужно собрать дополнительные документы по делу. Мать Галяшкина и его адвокат заявили возражения, однако Николаева заняла сторону следователя. Слушания отложены до 13 часов 16 июня.