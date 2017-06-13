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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Мильштейн, Акции протеста, История, Право, Президент, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Борис Ельцин, Алексей Навальный, Виолетта Волкова

статья Манифестация независимости

Илья Мильштейн, 13.06.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Когда разгуляется

Москва пережила еще один день молодежного протеста и полицейской жестокости - и все это на фоне грандиозных костюмированных гуляний и бутафорских сражений. Часть Тверской скандировала протестные лозунги, другая слушала праздничный концерт. Сотни задержанных развезли по отделам полиции, многие из них избиты. День России в центре столицы глазами Дмитрия Борко.

12.06.2017
статья Статья

Протесты в День России

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.

12.06.2017

Вы может не знаете, но санкционированный митинг на Сахарова вчера состоялся и прошел, как бы сказать, успешно. Народ, правда, отсутствовал, о чем с подчеркнутой сухостью сообщила девушка с Первого телеканала. Зато всех затмила легендарная Виолетта Волкова, поставленная на сцену с тем, чтобы символизировать протест и успокоить тех многочисленных россиян, которые все еще верят ящику. Больше никаких антигосударственных акций в тот день телевизор, в полном соответствии с кремлевской разнарядкой, не зафиксировал, и доверчивые зрители могли со спокойной душой отправляться на боковую. Точнее, жить дальше, не просыпаясь.

Начальство легко понять: ему есть что замалчивать.

Дело в том, что протестные акции 12 июня по сути своей сильно отличались от событий 26 марта и даже от разнообразных выступлений 2011-2012 годов. Впервые в путинской РФ массовые мероприятия несогласных пришлись на День России - праздник, олицетворяющий свободу и все, что с ней связано в новейшей нашей истории. Бунт Москвы против центрального руководства, объединение системной оппозиции с несистемной, братание с Западом и в конечном итоге - освобождение России от осточертевшей власти Кремля. И хотя ситуация в стране сильно отличалась от той, что была в самом начале проклятых 90-х, ассоциации она порождала скверные. Поскольку крупнейшая геополитическая катастрофа ХХ века начиналась именно тогда, и громогласная ельцинская Декларация о суверенитете предвещала демонтаж авторитарного государства и скорый развал нерушимого Союза.

Оттого, как ни относись к Алексею Навальному и к его неожиданному решению перенести акцию с проспекта Сахарова в центр столицы, на Тверскую, подставляя тысячи людей под дубинки и кулаки бойцов Росгвардии, следует признать: время и место он выбрал безошибочно. Начальство да и народ в массе своей до сих пор не определились, что за праздник такой они отмечают 12 июня и не следует ли его отменить от греха. А российские недобитые либералы и вольнолюбивая молодежь точно знают, что День независимости от совка был и остается их главным праздником.

Так сложилось исторически, и сколько в этот день ни затевай народных гуляний с реконструкторами, побивающими Орду, люди помнят, с какими татаро-монголами в широком смысле ратоборствовал Борис Николаевич. Они могут проклинать его и прославлять дорогого Владимира Владимировича за то, что покончил с ельцинским бардаком и подарил неволю. Но вычеркнуть из памяти ненавистный День России не могут.

Часы коммунизма все-таки свое отбили, это непреложный факт. Все до единой союзные республики и страны Варшавского договора обрели независимость, хоть ты лопни. С братской дружбой покончено, а что касается братской вражды, злобы и прочей усердно разжигаемой в осажденной крепости ксенофобии, то это уже личный, а также политический выбор президента и его администрации. Жажда реванша - чувство необычайно сильное, порой помрачающее разум, но и бесплодное. Можно на время заразить им большинство соотечетвенников, но едва ли очень надолго. Сменяется одно-другое поколение, и школяры со студентами начинают недоумевать, глядя на несменяемую генерацию воров и мракобесов во власти. Недоумение вытесняется ужасом и отвращением, когда люди в праздничный день выходят на улицы родного города, а их избивают и затаскивают в автозаки.

Поэтому в сухом остатке вчерашнего дня не только страх, но и растущее неприятие в отношении государства, органически неспособного к диалогу. А также своего рода патриотизм, в рамках которого слоганы "Мы любим Россию!" и "Путин - позор России!" звучат одновременно и пронзительно, и непротиворечиво. Особенно в такой день, когда слова "Россия" и "Свобода" великолепно рифмуются, в отличие от понятий вроде "Отечество" и "Ваше превосходительство". В такой день даже сомнительные с виду словосочетания вроде "оккупационный режим" звучат вполне убедительно. А как иначе его охарактеризовать, этот режим, глядя на целую армию согнанных против демонстрантов росгвардейцев, которые расположились в наших городах и действуют подобно чужеземным завоевателям.

Так что лучше уж показать телезрителям Виолетту Волкову на фоне пустынного, почти безлюдного пейзажа. Кратко и правдиво комментируя происходящее с ней и заблудившимися прохожими: мол, "нарушений и беспорядков не зафиксировано". Телезрителю непонятно только, чего это его сын сегодня пришел домой такой мрачный или вообще не пришел. И этого... Навального, как говорят информационно избалованные соседи, почему свинтили и посадили аж на 30 суток, если вчерашний день, загадочный День России выдался такой бесконфликтный и безоблачный.

Это случай неясный, однако заморачиваться на сей счет не нужно. Сын все равно ничего не скажет. Врагу Навальному самое место в тюрьме. Ну и праздники, слава богу, позади, пора опять впрягаться в работу. Бабки-то надо зарабатывать, иначе зачем живешь?

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Илья Мильштейн, 13.06.2017
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Спрашивайте, мальчики

02.04.2017

26 марта на антикоррупционных акциях было непривычно много школьников. Всю неделю эту новую реальность комментировали социологи и политологи. А неделю спустя некоторые из подростков вышли снова. Ефим и Михаил устроили на Манежной публичные политические дебаты, после того как их друга увели в автозак. Оппонент им попался взрослый и не самый благожелательный.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Революция пятого года

Илья Мильштейн, 27.03.2017

Две эпохи. Две прогулки. Две России, и сегодня остается лишь с горестным чувством наблюдать, какой путь прошла страна за минувшие годы. От веселого променада почти беззаботных, почти уверенных в своем праве людей до отчаянного стояния возле памятника Александру Сергеичу, от которого их оттаскивали, избивая дубинками, волоча по земле, к ближайшему автозаку.

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