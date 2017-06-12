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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Акции протеста, Общество, Полиция, Россия, Политика

статья Когда разгуляется

12.06.2017

Москва пережила еще один день молодежного протеста и полицейской жестокости - и все это на фоне грандиозных костюмированных гуляний и бутафорских сражений. Часть Тверской скандировала протестные лозунги, другая слушала праздничный концерт. Сотни задержанных развезли по отделам полиции, многие из них избиты.

День России в центре столицы глазами Дмитрия Борко.

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12.06.2017
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День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

Протесты в День России

12.06.2017

В Москве задержаны свыше 700 участников протестов, в Петербурге - около 550. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. Двоих задержанных демонстрантов увезли из полиции в СКР. Им вменяют нападение с газовыми баллончиками на силовиков. В ряде других городов протестующие также попали в полицию.
Ефим и Михаил на Манежной. Кадр видео Грани.Ру

Спрашивайте, мальчики

02.04.2017

26 марта на антикоррупционных акциях было непривычно много школьников. Всю неделю эту новую реальность комментировали социологи и политологи. А неделю спустя некоторые из подростков вышли снова. Ефим и Михаил устроили на Манежной публичные политические дебаты, после того как их друга увели в автозак. Оппонент им попался взрослый и не самый благожелательный.

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