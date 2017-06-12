В Москве задержаны свыше 700 участников протестов, в Петербурге - около 550. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. Двоих задержанных демонстрантов увезли из полиции в СКР. Им вменяют нападение с газовыми баллончиками на силовиков. В ряде других городов протестующие также попали в полицию.