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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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новость В Петербурге в отделах полиции остаются около 235 демонстрантов

13.06.2017
Задержанные в петербургском ОП-15 ночью. Фото с ВК-страницы Ярослава Путрова
Задержанные в петербургском ОП-15 ночью. Фото с ВК-страницы Ярослава Путрова
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статья Статья

Когда разгуляется

Москва пережила еще один день молодежного протеста и полицейской жестокости - и все это на фоне грандиозных костюмированных гуляний и бутафорских сражений. Часть Тверской скандировала протестные лозунги, другая слушала праздничный концерт. Сотни задержанных развезли по отделам полиции, многие из них избиты. День России в центре столицы глазами Дмитрия Борко.

12.06.2017

В Петербурге в 14 отделах полиции по состоянию на 3 часа ночи оставались около 235 граждан, задержанных на антикоррупционной акции. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Фонтанка.Ру называет еще большее число - около 400 человек, - однако, в отличие от ОВД-Инфо, конкретизации данных по отделам не приводит.

В ряде ОП, в частности 6-м, 14-м, 15-м и 64-м, задержанных оставили на ночь, так и не составив на них никаких административных протоколов. В ОП-15, сообщал фотограф Давид Френкель, задержанных после 3 ночи начали будить для оформления бумаг.

В ОП-24, писал блогер Денис Стяжкин, двух задержанных поздно вечером отвели в отдельное помещение и там избили. К ним приезжала скорая.

В ОП-60 к гражданам не допустили защитника, а в ОП-64 задержанных угрозами принудили к дактилоскопии.

Между тем поздно вечером 12 июня в городе начались суды над демонстрантами. Дзержинский райсуд Петербурга арестовал одну из участниц акции, имя которой не уточнялось, на пять суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского) и оштрафовал ее на 10 тысяч рублей по статье 20.2 (очевидно, речь идет о части 5 этой статьи - нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

В Москве, по данным ОВД-Инфо на 4 утра, в 42 отдела полиции были доставлены 866 задержанных демонстрантов. По меньшей мере 32 из них оставили на ночь в 11 отделах.

Около полуночи судья Симоновского райсуда столицы Анастасия Лоскутова арестовала инициатора протестов - лидера Партии прогресса Алексея Навального - на 30 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий). "Медиазона" опубликовала аудиозапись, на которой Лоскутова консультирует оперативников ЦПЭ относительно оформления протокола на Навального.

Днем 12 июня сообщалось, что на политика также составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП, однако это дело рассмотрено Лоскутовой не было. Когда состоится суд по нему, информации нет.

Вечером из столичного ОП "Люблино" в СКР увезли двух задержанных демонстрантов - Антона Шапошникова и Михаила Давыдова. Сообщалось, что им вменяют нападение на омоновцев с перцовыми баллончиками. О возбуждении дела по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии, следственное ведомство объявило лишь утром во вторник. При этом сообщается лишь об одном, а не о двух подозреваемых.

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13.06.2017
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Протесты в День России

12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
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