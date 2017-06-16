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Протестные акции в России приобретают системный характер и становятся похожи на "цветные революции". Об этом заявил главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов в интервью Интерфаксу.

"Протестные акции имеют явную системность и проводятся по схожим сценариям, что и "цветные революции" в других странах. Истинные цели борьбы с коррупцией подменяются общей дестабилизацией, созданием хаоса. Под предлогом нарушений прав и демократических свобод в России средства массовой информации Евросоюза, Великобритании и США ведут постоянные информационные атаки по дискредитации политического руководства нашей страны", - сказал Золотов.

Главком назвал одной из главных задач своего ведомства противодействие попыткам дестабилизации обстановки в стране. "У Росгвардии уже есть подобный опыт. Противодействие попыткам дестабилизации всегда было одной из основных задач войск правопорядка", - сказал Золотов.

Методы "расшатывания ситуации" в обществе, "зачастую с опорой на чувства добропорядочных граждан, становятся все хитрей и изощренней", для чего активно используется интернет, подчеркнул главком Росгвардии. Поэтому противодействие "общественно-политической дестабилизации" должно оказываться, в первую очередь, в информационном пространстве. Золотов заявил, что Росгвардия "активно прогнозирует и анализирует оперативную обстановку" и учитывает появление "новых форм противоправного поведения".

Накануне Владимир Путин во время прямой линии заявил, что акции протеста в России организуются для "самораскрутки" и используются для провокаций и обострения обстановки. "Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использовать имеющиеся трудности - а трудностей всегда и везде достаточно - для собственного политического пиара. Использовать трудности как инструмент для собственной раскрутки, для того, чтобы нажиться в политическом смысле на этих трудностях, только их усугубляя", - сказал Путин.

При этом президент сравнил оппозицию с управляющими компаниями в сфере ЖКХ. "Их (компании. - Ред.) надо лишить этого права быть посредником в денежных потоках. Вот и здесь то же самое с оппозицией. Некоторые из них в этом смысле ничем не лучше, они спекулируют на проблемах. Надо не спекулировать, а предлагать решение. Те, кто предлагает решение, - это люди, которые заслуживают самого пристального внимания, они имеют право на диалог с властью, мы так и будем делать", - сказал Путин.

12 июня в Москве на антикоррупционной акциии по данным "ОВД-Инфо" были задержаны 866 протестующих. В мэрии заявили, что среди задержанных было 136 несовершеннолетних. Более 30 человек были оставлены на ночь в полиции. В Петербурге задержали 658 человек, 235 из них оставили в отделах полиции. Еще почти 200 человек были задержаны во время акций в других городах. Разгон митингующих проводил ОМОН, входящий в структуру Росгвардии. Омоновцы и полицейские необоснованно применяли насилие к демонстрантам.

Закон о создании в России Национальной гвардии (Росгвардии) Путин подписал 3 июля прошлого года. Новая силовая структура была создана на основе Внутренних войск МВД, которые выведены из структуры полицейского ведомства в подчинение отдельного органа исполнительной власти - Федеральной службы войск национальной гвардии. Кроме того, в состав Росгвардии включены полицейские спецподразделения, в том числе ОМОН и СОБР, а также ФГУП "Охрана".