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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Право, Акции протеста, Общество, Политика, Россия | Персоны: Алексей Навальный

новость Мосгорсуд сократил Навальному срок ареста до 25 суток

16.06.2017
Алексей Навальный в суде, 12.06.2017. Фото: @Kira_Yarmysh
Алексей Навальный в суде, 12.06.2017. Фото: @Kira_Yarmysh
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Мосгорсуд сократил до 25 суток срок административного ареста лидеру Партии прогресса Алексею Навальному, задержанному утром 12 июня перед инициированной им акцией на выходе из дома. Об этом сообщает "Медиазона".

Судья заявила, что оснований отменять решение об аресте нет, однако "претензия к сроку заслуживает внимания". По ее словам, в первой инстанции не учли наличия у Навального двоих детей. Помимо этого судья сослалась на наличие у политика справки от врача.

Согласно протоколу, зачитанному судьей, Навального арестовали за то, что он "организовал с использованием Ютуба несогласованную с властями акцию на Тверской". Накануне митинга, который должен был состояться на проспекте Сахарова, Навальный заявил об отмене мероприятия из-за давления и препятствий со стороны властей и призвал своих сторонников провести акцию на Тверской улице.

12 июня около полуночи судья Симоновского райсуда столицы Анастасия Лоскутова арестовала Навального на 30 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий). "Медиазона" опубликовала аудиозапись, на которой Лоскутова консультирует оперативников ЦПЭ относительно оформления протокола на Навального.

Днем 12 июня сообщалось, что на политика также составлен протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение полиции), однако это дело рассмотрено Лоскутовой не было. В дальнейшем никакой информации о суде по этому протоколу не поступало.

В пятницу Мосгорсуд оставил без изменений решение Тверского райсуда об аресте на 15 суток лидера движения "Солидарность" Ильи Яшина. Яшин был признан виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП, его задержали около здания "Известий".

Ящина и одного из лидеров "Новой оппозиции" Марка Гальперина суд решил арестовать во вторник. В тот же день на 10 суток были осуждены задержанные на акции Андрей Филимошкин, Александр Баранов и Сергей Подлесный. На тот же срок Замоскворецкий райсуд арестовал политика-националиста Вячеслава Мальцева. Еще трое задержанных арестованы на 7 суток. Всем им вменили неповиновение полицейскому.

Кроме того, Мещанский райсуд Москвы арестовал на 10 суток за неповиновение полицейскому директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова. Он был одним из заявителей митинга на проспекте Сахарова и пришел на место отмененной акции, чтобы выполнить обязанности организатора. По версии полиции, Рубанов мешал проходу граждан и не давал выступить адвокату Виолетте Волковой.

12 июня в Москве на антикоррупционной акциии, по данным ОВД-Инфо, были задержаны 866 человек. При этом полиция сообщила о 150 задержаниях. В свою очередь в мэрии заявили, что среди задержанных было 136 несовершеннолетних. Более 30 человек были оставлены на ночь в полиции. В Петербурге задержали 658 человек, 235 из них оставили в отделах полиции. Еще почти 200 человек были задержаны во время акций в других городах. Полиция и ОМОН сами необоснованно применяли насилие к демонстрантам.

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16.06.2017
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Протесты в День России

12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
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