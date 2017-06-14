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В Москве около 20 задержанных на акции 12 июня провели вторую ночь в полиции, сообщает "ОВД-Инфо". В среду их должны доставить в суды.

В отделах полиции Петербурга также остаются ожидающие суда задержанные. В 15-м отделе полиции десять человек провели уже вторую ночь. Их содержат в очень маленькой комнате, где из мебели есть только три стула.

Между тем накануне Бобруйский райсуд Петербурга арестовал по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) на двое суток Вячеслава Корышева, Даниила Капустина и Владимира Степанова, на трое суток - Егора Сотникова. По пять суток получили Глеб Алцыбеев и человек, просивший не называь его имени. Всем шестерым суд также назначил по 10 тысяч рублей штрафа по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга).

Всех арестованных после суда привезли в 21-й отдел полиции. По их словам, они уже вторые сутки не спят, их заставляют отбывать арест на стульях и холодном полу. Из суда их везли в тесном автозаке, в котором было трудно дышать.

В Ейске участник акции Александр Сафронов арестован по статье 20.2 КоАП на десять суток, сообщает "Кавказский узел". Какая именно часть этой статьи была ему вменена, не уточняется. Суд над другим задержанным Александром Коровайным назначен на среду. Всего в Ейске задержали восемь человек. Пятерых несовершеннолетних отпустили из полиции. Активистку Ксению Середкину суд оштрафовал на 10 тысяч рублей по статье 20.2.

Данные об административных наказаниях для задержанных в разных городах страны в настоящее время уточняются.

Во вторник Тверской райсуд арестовал на 15 суток Илью Яшина и Марка Гальперина. По 10 суток получили задержанные на акции Андрей Филимошкин, Александр Баранов и Сергей Подлесный. На тот же срок Замоскворецкий райсуд арестовал политика-националиста Вячеслава Мальцева. Еще трое задержанных арестованы на 7 суток. Всем им вменили неповиновение полицейскому.

Кроме того, Мещанский райсуд Москвы арестовал на 10 суток за неповиновение полицейскому директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова. Он был одним из заявителей митинга на проспекте Сахарова и пришел на место отмененной акции, чтобы выполнить обязанности организатора. По версии полиции, Рубанов мешал проходу граждан и не давал выступить адвокату Виолетте Волковой.

12 июня в Москве на антикоррупционной акциии по данным "ОВД-Инфо" были задержаны 866 протестующих. При этом полиция сообщила о 150 задержаниях. В свою очередь в мэрии заявили, что среди задержанных было 136 несовершеннолетних. Более 30 человек были оставлены на ночь в полиции. В Петербурге задержали 658 человек, 235 из них оставили в отделах полиции. Еще почти 200 человек были задержаны во время акций в других городах. Полиция и ОМОН сами необоснованно применяли насилие к демонстрантам.