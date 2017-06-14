О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.261723.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.261723.html
Также: Право, Акции протеста, Полиция, Регионы, Общество, Россия, Политика

новость Предварительные злоключения

В Москве и других городах задержанные на акции 12 июня провели вторую ночь в полиции
14.06.2017
Задержанные в полиции Петербурга. Фото: Александр Шуршев‏
Задержанные в полиции Петербурга. Фото: Александр Шуршев‏
Реклама

В Москве около 20 задержанных на акции 12 июня провели вторую ночь в полиции, сообщает "ОВД-Инфо". В среду их должны доставить в суды.

В отделах полиции Петербурга также остаются ожидающие суда задержанные. В 15-м отделе полиции десять человек провели уже вторую ночь. Их содержат в очень маленькой комнате, где из мебели есть только три стула.

Между тем накануне Бобруйский райсуд Петербурга арестовал по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) на двое суток Вячеслава Корышева, Даниила Капустина и Владимира Степанова, на трое суток - Егора Сотникова. По пять суток получили Глеб Алцыбеев и человек, просивший не называь его имени. Всем шестерым суд также назначил по 10 тысяч рублей штрафа по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга).

Всех арестованных после суда привезли в 21-й отдел полиции. По их словам, они уже вторые сутки не спят, их заставляют отбывать арест на стульях и холодном полу. Из суда их везли в тесном автозаке, в котором было трудно дышать.

В Ейске участник акции Александр Сафронов арестован по статье 20.2 КоАП на десять суток, сообщает "Кавказский узел". Какая именно часть этой статьи была ему вменена, не уточняется. Суд над другим задержанным Александром Коровайным назначен на среду. Всего в Ейске задержали восемь человек. Пятерых несовершеннолетних отпустили из полиции. Активистку Ксению Середкину суд оштрафовал на 10 тысяч рублей по статье 20.2.

Данные об административных наказаниях для задержанных в разных городах страны в настоящее время уточняются.

Во вторник Тверской райсуд арестовал на 15 суток Илью Яшина и Марка Гальперина. По 10 суток получили задержанные на акции Андрей Филимошкин, Александр Баранов и Сергей Подлесный. На тот же срок Замоскворецкий райсуд арестовал политика-националиста Вячеслава Мальцева. Еще трое задержанных арестованы на 7 суток. Всем им вменили неповиновение полицейскому.

Кроме того, Мещанский райсуд Москвы арестовал на 10 суток за неповиновение полицейскому директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова. Он был одним из заявителей митинга на проспекте Сахарова и пришел на место отмененной акции, чтобы выполнить обязанности организатора. По версии полиции, Рубанов мешал проходу граждан и не давал выступить адвокату Виолетте Волковой.

12 июня в Москве на антикоррупционной акциии по данным "ОВД-Инфо" были задержаны 866 протестующих. При этом полиция сообщила о 150 задержаниях. В свою очередь в мэрии заявили, что среди задержанных было 136 несовершеннолетних. Более 30 человек были оставлены на ночь в полиции. В Петербурге задержали 658 человек, 235 из них оставили в отделах полиции. Еще почти 200 человек были задержаны во время акций в других городах. Полиция и ОМОН сами необоснованно применяли насилие к демонстрантам.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
14.06.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 13.06.2017
в блоге Официоз о беспорядках
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Манифестация независимости

Илья Мильштейн, 13.06.2017

В сухом остатке вчерашнего дня не только страх, но и растущее неприятие в отношении государства, органически неспособного к диалогу. А также своего рода патриотизм, в рамках которого слоганы "Мы любим Россию!" и "Путин - позор России!" звучат одновременно и пронзительно, и непротиворечиво.

Фото Дмитрия Борко

Когда разгуляется

12.06.2017

Москва пережила еще один день молодежного протеста и полицейской жестокости - и все это на фоне грандиозных костюмированных гуляний и бутафорских сражений. Часть Тверской скандировала протестные лозунги, другая слушала праздничный концерт. Сотни задержанных развезли по отделам полиции, многие из них избиты. День России в центре столицы глазами Дмитрия Борко.

День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

Протесты в День России

12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
новость Новости по теме
13.06.2017 Мэрия: На акции в Москве были задержаны 136 несовершеннолетних →
13.06.2017 Заявитель митинга на проспекте Сахарова Рубанов арестован на 10 суток →
13.06.2017 Яшин и Гальперин арестованы на 15 суток →
13.06.2017 В нападении на омоновца в Москве подозревается несовершеннолетний →
13.06.2017 В задержаниях в Москве участвовали бывшие сотрудники "Беркута" →
13.06.2017 В Москве открыто дело о подрыве взрывпакета 12 июня на Тверской →
13.06.2017 США и Евросоюз требуют освободить задержанных на акциях 12 июня →
13.06.2017 В Петербурге открыто дело о нападении на полицейского на акции 12 июня →
13.06.2017 В Петербурге в отделах полиции остаются около 235 демонстрантов →
Фото и Видео
29957
Play own
Дело Дмитриева: говорят дочь, адвокат и соратник
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
Реклама
Наши спонсоры
12863
18129
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Сешнс отрицает связи с Россией
Джефф Сешнс. Фото: powerlineblog.com
новость Задержания противников реновации
Задержанные у здания Госдумы. Фото: Сергей Митрохин
в блоге Линейка для прямой линии
383
новость СМИ: Перепиличного заказал Кремль
Смерть Перепиличного на первых полосах британских газет
РЕКЛАМА
Loading...
новость В КНДР освобожден студент из США
Отто Уормбир. Кадр трансляции
новость Путин: США - спонсор терроризма
Владимир Путин на митинге в Лужниках
статья Коми изобличил Трампа
Владимир Абаринов
новость Высланные дипломаты работали на ГРУ
Посольство России в Кишиневе. Фото: russkaya-moldova.ru
новость Власти США против Telegram
Павел Дуров. Фото из личного твиттера
новость Полтора года за героин от ЦПЭ
Кирилл Бобро в суде, 20.03.2017. Фото Виталия Зубенко
новость Трамп не дозвонился до прокурора
Прит Бхарара. Фото из личного твиттера
в блоге Парад, которого не было
383
статья 1000 лет русофобии
статья Терпение и блуд
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Украина обязана Путину
Виталий Портников
новость Приговор за музыкальный "экстремизм"
Роман Гришин. Фото с личной ФБ-страницы
новость Гайтукаев умер на зоне
Лом-Али Гайтукаев в суде. Кадр Первого канала
новость Димон на сайте прокуратуры
Скриншот сообщения с сайта прокуратуры Ярославской области
новость Дело Шалтай-Болтая засекретили
Владимир Аникеев (Льюис). Источник: rosbalt.ru
новость Путин впервые упомянул о внуках
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru