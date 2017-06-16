О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.261810.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.261810.html
Также: Право, Акции протеста, Спецслужбы, Дети, Общество, Россия, Политика

новость Невыпускник

17-летнего Галяшкина отправили под домашний арест по делу о нападении на полицейского 12 июня
16.06.2017
Михаил Галяшкин в суде. Фото: @sssmirnov
Михаил Галяшкин в суде. Фото: @sssmirnov
Реклама

Судья Басманного райсуда Москвы Евгения Николаева удовлетворила ходатайство следствия и отправила под домашний арест 17-летнего школьника Михаила Галяшкина по делу о нападении на полицейского на протестной акции 12 июня. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

Судья удовлетворила ходатайство старшего следователя СКР по особо важным делам Алексея Северилова и установила срок меры пресечения до 13 августа. Галяшкину разрешено только посещать школу, общаться с близкими родственниками и учителями. Судья запретила ему пользоваться интернетом, отправлять письма и телеграммы.

Галяшкин на заседании суда своей вины не признал.

Адвокаты Саламан Джафаров и Сергей Бадамшин просили отпустить Галяшкин под подписку о невыезде. Бадамшин отметил, что его подзащитный пропустил ЕГЭ ему надо решить вопрос с пересдачей. Адвокат настаивал, что подростку необходимы прогулки и занятия спортом, а также наблюдение у врача.

Об уголовном деле по факту распыления слезоточивого газа в глаза омоновцу стало известно сразу после разгона акции 12 июня.

Утром во вторник возбуждение дела было подтверждено официально. Оно квалифицировано по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Сообщалось, что подозреваемый, находясь у дома 18, корпус 1 по Тверской (здание расположено на Пушкинской площади), распылил из баллончика в глаза омоновцу "слезоточивый газ раздражающего действия". Силовик получил ожог глаз; как утверждалось, ему потребовалась медицинская помощь.

Днем во вторник поступила информация, что подозреваемым является Галяшкин. Молодой человек также был задержан на акции 12 июня и находился в ОП "Текстильщики". Сообщалось также, что Галяшкин отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции.

В среду судья Николаева продлила Галяшкину срок задержания на 48 часов. Об этом ходатайствовал Северилов. Следователь пояснил, что намерен просить о домашнем аресте Галяшкина, однако ему необходимо время, чтобы собрать дополнительные документы по делу.

Между тем в пятницу первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов заявил, что сотрудник московского ОМОНа, которому в лицо распылили газовый баллончик, находится под наблюдением врачей. Действия подозреваемого в нападении на московского омоновца он назвал провокацией. "Я бы назвал его в меньшей степени хулиганом и в большей степени - провокатором. Он был не один, за участие в этом деянии задержаны трое граждан", - отметил Меликов.

Однако о задержании других фигурантов не сообщалось. Известно, что во вторник на допросы в СКР по этому делу из ОП "Люблино" возили двоих задержанных на акции - Антона Шапошникова и Михаила Давыдова. Однако отмечалось, что подозреваемыми они не стали.

Галяшкин родился в ноябре 1999 года в Петербурге, живет с матерью в Москве. Как сообщала "Открытая Россия" со ссылкой на мать школьника Ольгу Галяшкину, молодой человек оканчивает 11-й класс. Он успел сдать два обязательных ЕГЭ - по русскому языку и математике, - а на экзамены по выбору из-за задержания не попал. "Как мне объяснили в школе, задержание не является уважительной причиной, - заметила мать обвиняемого. - Видимо, придется сдавать в следующем году".

Молодой человек называет себя анархистом, а также сторонником Эдуарда Лимонова. В то же время, добавила мать задержанного, он "выступает за правовое государство - отсюда и интерес к Алексею Навальному". По ее словам, противоречий в этом молодой человек не усматривает: "у него в голове все было логично выстроено".

О намерении отправиться на антикоррупционную акцию школьник матери не сообщил. "Я узнала об этом, когда он мне написал в Viber'е, что его задержали на митинге, - рассказала Ольга Галяшкина. - Его привезли в ОВД "Текстильщики", я сразу направилась туда, затем приехали оперативники с Петровки и увезли нас в Следственный комитет".

Оставить комментарий Обсудить
16.06.2017
новость Новости по теме
16.06.2017 В Росгвардии заявили о нападении на омоновца с ножом во время акции 12 июня →
15.06.2017 В Петербурге по "делу 12 июня" задержан 17-летний активист "Молодежного Яблока" Мякшин →
14.06.2017 Срок задержания 17-летнему Галяшкину по делу о нападении на омоновца продлен на 48 часов →
13.06.2017 Мэрия: На акции в Москве были задержаны 136 несовершеннолетних →
13.06.2017 В нападении на омоновца в Москве подозревается несовершеннолетний →
13.06.2017 СКР подтвердил возбуждение дела о нападении на омоновца на акции 12 июня →
12.06.2017 Двоим участникам протеста в столице вменяют нападения на силовиков →
Фото и Видео
29957
Play own
Дело Дмитриева: говорят дочь, адвокат и соратник
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
Реклама
Наши спонсоры
Avatar 34x34
12784
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Сезон охоты на Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья С Путиным скучно
Илья Мильштейн
статья Прямая линия: перлы
новость Зотлотов: Протесты похожи на "цветные революции"
Виктор Золотов. Фото rosgvard.ru
статья День России на Тверской: ВИДЕО, ФОТО
Фото Дмитрия Борко
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Человеческое в Путине
383
новость Прохоров продал РБК
Прокремлевская акция у здания РБК. Фото: Леонид Павлюченко/Facebook
новость Убийство Вороненкова: задержаны подозреваемые
Убитый Денис Вороненков у отеля Premier Palace в Киеве. Фото с ФБ-страницы Алисы Березуцкой
новость Путин назвал протесты "саморекламой"
День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
в блоге Петербургский беспредел
59
в блоге Защита Карпова
383
новость Дачи семьи Путина в Биаррице
Вилла Кирилла Шамалова в Биаррице. Фото Ольги Кравец для "Медузы"
новость Суд ЕС прокатил Киселева
Дмитрий Киселев в итоговой программе 16.03.2014
новость В КНДР задержали российскую яхту
Флаги КНДР и России. Кадр Первого канала
новость Левада-центр пожаловался в ВС
Логотип Левада-центра
новость Минобороны: Мы убили лидера ИГ
Абу Бакр аль-Багдади. Кадр видео
новость Прокурор занялся лично Трампом
Роберт Мюллер. Фото: fbi.gov
статья Что случилось в День России
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Интервью с Путиным и Сталиным
383
новость Луговой о кольцах Сатурна
Андрей Луговой. Фото с официального сайта депутата