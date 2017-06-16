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Во время протестной акции Петербурге 12 июня омоновец получил удар ножом. Об этом заявил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов, сообщает Интерфакс.

"Провокации были налицо. Я должен сказать, что при подобных действиях так называемых митингующих в Санкт-Петербурге боец санкт-петербургского ОМОНа получил удар ножом в спину. Только средства защиты позволили ему остаться невредимым", - сказал Меликов. Есть ли задержанные или подозреваемые в этом нападении, он не уточнил.

Замглавкома Росгвардии также сообщил, что сотрудник московского ОМОНа, которому в лицо распылили газовый баллончик, находится под наблюдением врачей. Действия подозреваемого в нападении на московского омоновца он назвал провокацией. "Я бы назвал его в меньшей степени хулиганом и в большей степени - провокатором. Он был не один, за участие в этом деянии задержаны трое граждан", - отметил Меликов.

Силовик заявил, что задержанные пытались спровоцировать бойцов ОМОНа на действия в отношении участников митинга, однако те на провокации не поддались. "Ситуация была такой, что наряду с митингующими, протестующими и откровенными провокаторами в массе людей находились те, кто просто пришел погулять 12 июня с семьями и детьми", - сказал Меликов. При этом он отметил, что в ряде случаев сотрудникам Росгвардии пришлось жестко выстраивать линии блокирования, чтобы не допустить давки или других ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью людей.

После разгона протестных акций в Москве и Петербурге были возбуждены уголовные дела. В Москве задержан несовершеннолетний 11-классник Михаил Галяшкин. Ему грозит до пяти лет по части 1 статьи 318 кодекса (применение неопасного насилия к представителю власти). Как утверждается, на Тверской молодой человек распылил из баллончика в глаза омоновцу "слезоточивый газ раздражающего действия".

Галяшкину предъявлено обвинение. От дачи показаний он отказался, сославшись на статью 51 Конституции. В пятницу состоится суд по избранию Галяшкину меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать о его домашнем аресте.

Во вторник сообщалось, что на допросы по этому делу из ОП "Люблино" в СКР возили двух других задержанных на акции - Антона Шапошникова и Михаила Давыдова. Однако отмечалось, что подозреваемыми они не стали.

В четверг в Петербурге по делу о нападении на полицейского во время акции 12 июня задержали 17-летнего активиста "Молодежного Яблока" Дмитрия Мякшина. После допроса в СКР его отпустили под подписку о невыезде. От дачи показаний Мякшин также отказался. Как утверждается, молодой человек ударил силовика кулаком в лицо и выбил ему зуб. Сам Мякшин рассказывает, что на Марсовом поле на него набросились шестеро силовиков, и один споткнулся и упал, из-за чего и потерял зуб.