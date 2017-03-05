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В Дербенте в частном доме на улице Буйнакского убит член "спящей ячейки" "Исламского государства". Как передает Интерфакс, об этом заявил Национальный антитеррористический комитет. Еще трое подозреваемых были задержаны по другим адресам.

Как утверждается, все четверо "вынашивали намерение совершить преступления в отношении представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов". Кроме того, они подозреваются в разбоях.

Между тем до появления информации НАК как Интерфакс, так и "Черновик" сообщали со ссылкой на источники в силовых структурах Дагестана, что гражданин из дома на улице Буйнакского подозревается лишь в разбое. О "законспирированной ячейке бандподполья" речи не шло.

Как утверждалось, дом, в котором находился 27-летний подозреваемый, блокировали, территорию вокруг оцепили, а жителей соседних домов эвакуировали. Гражданину предложили сдаться, однако тот выпустил из дома мать и жену, а затем открыл стрельбу по силовикам и был убит ответным огнем.

Среди силовиков и гражданских пострадавших нет, заявляют в НАК.