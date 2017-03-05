О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Regions/m.259239.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Regions/m.259239.html
Также: Регионы, Право, Спецслужбы, Полиция, Россия, Общество, Политика

новость НАК: В Дербенте убит член "спящей ячейки" ИГ

05.03.2017
Дербент. Фото: Википедия
Дербент. Фото: Википедия
Реклама

В Дербенте в частном доме на улице Буйнакского убит член "спящей ячейки" "Исламского государства". Как передает Интерфакс, об этом заявил Национальный антитеррористический комитет. Еще трое подозреваемых были задержаны по другим адресам.

Как утверждается, все четверо "вынашивали намерение совершить преступления в отношении представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов". Кроме того, они подозреваются в разбоях.

Между тем до появления информации НАК как Интерфакс, так и "Черновик" сообщали со ссылкой на источники в силовых структурах Дагестана, что гражданин из дома на улице Буйнакского подозревается лишь в разбое. О "законспирированной ячейке бандподполья" речи не шло.

Как утверждалось, дом, в котором находился 27-летний подозреваемый, блокировали, территорию вокруг оцепили, а жителей соседних домов эвакуировали. Гражданину предложили сдаться, однако тот выпустил из дома мать и жену, а затем открыл стрельбу по силовикам и был убит ответным огнем.

Среди силовиков и гражданских пострадавших нет, заявляют в НАК.

Оставить комментарий Обсудить
05.03.2017

новость Новости по теме
28.02.2017 В Дагестане по делу о терроризме арестован 18-летний инвалид с ДЦП →
28.02.2017 СКР: В Дагестане убит гражданин, открывший стрельбу по силовикам →
29.01.2017 В Хасавюрте убиты трое предполагаемых джихадистов →
26.01.2017 Срок имаму Магомеднаби Сильдинскому уменьшен до 4 с половиной лет →
22.01.2017 Живущий на Ямале дагестанец Сельдерханов, вероятно, похищен силовиками →
21.01.2017 В Кизлярском районе Дагестана убиты двое боевиков →
16.01.2017 В Дагестане в связи с протестами в медучилище задействовали СОБР и броневики →
01.01.2017 В Новолакском районе Дагестана убиты двое боевиков →
30.12.2016 В Дагестане боевики застрелили полицейского →
25.12.2016 В Дагестане за ночь дважды обстреляли полицейских; двое силовиков погибли →
24.12.2016 В Дагестане убиты глава "шамильской" группировки и его подчиненный →
06.12.2016 Махачкалинец Аминов получил пять лет по делу "Хизб ут-тахрир" →
04.12.2016 ФСБ: В Махачкале убит "амир вилаята Кавказ Исламского государства" Асельдеров →
04.11.2016 НАК: В Дагестане убит командир хасавюртовской подпольной группировки →
06.10.2016 Дагестан: родственники пропавших жителей митингуют в Махачкале →
02.10.2016 В районе Каспийска пропали пятеро жителей Дагестана →
Фото и Видео
28365
Play own
"Исаакий наш!": митинг в защиту музея
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
26446
Play own
Ария Милонова
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Блокада у границы с Россией
Товарные поезда на станции Конотоп. Фото с ФБ-страницы "Штаб блокади торгівлі з окупантами"
статья Димино счастье
Виталий Портников
новость Поклонская: Бюст Николая II мироточит
Наталья Поклонская у бюста Николая II. Фото: 123ru.net
новость Трамп не будет спешить с Россией
Донадьд Трамп. Кадр CNN
статья Американский дурдом
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Тюремный оптимизм
383
новость Нигерия: россиян освободили
Судно BBC Caribbean. Источник: vesseltracker.com
статья Судья Давыдов и зек Пичугин
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Португалия признала Голодомор геноцидом
Жертва голодомора. Фото с сайта www.golodomor.org.ua
новость В Сирии ранен российский генерал
Петр Милюхин. Фото: orientir.milportal.ru
в блоге Аргумент Пескова
383
новость Сокурсник открестился от Медведева
Илья Елисеев. Фото: dimon.navalny.com
статья Оккупанты против "экстремистов"
Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев
новость Балух: в СИЗО до лета
Владимир Балух. Фото: hromadske.ua
новость Хмурого окончательно опознали
Сергей Дубинский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
статья Ксения Чернега и ее друзья
Николай Митрохин. Фото из личного архива
в блоге Кроссовки и подтяжки
383
новость Песков: Навальный - осужденный гражданин
Дмитрий Песков и Наталья Тимакова. Фото: piter.tv
новость Меры против пыток не примут
Избитый Денис Выржиковский перед смертью. Фото: openinform.ru
новость Госдеп о правах человека
Госдепартамент США. Фото: Википедия