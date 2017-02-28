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новость СКР: В Дагестане убит гражданин, открывший стрельбу по силовикам

28.02.2017
В ауле Карамахи. Фото: islamcenter.ru
В ауле Карамахи. Фото: islamcenter.ru
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В ауле Карамахи Буйнакского района Дагестана убит гражданин, открывший, по утверждению СКР, стрельбу по силовикам. Об этом сообщает региональный главк следственного ведомства.

Инцидент произошел в понедельник. 28-летний местный житель, говорится в сообщении, подал донос о том, что в заброшенном доме на окраине аула находится схрон оружия и боеприпасов. Прибыв на место, силовики обнаружили там некоего гражданина; взяв из схрона автомат, он начал обстреливать визитеров и был убит ответным огнем.

Среди силовиков погибших и раненых нет, уверяет СКР.

Открыто дело по статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя) и части 1 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия).

В 1997-1999 годах фактическая власть в Карамахи, а также соседних аулах Чабанмахи и Кадар принадлежала ваххабитам; их идеологию разделяло большинство местных жителей. В августе 1998-го эти аулы были объявлены "освобожденной землей ислама". В конце августа 1999-го, после дагестанского похода Шамиля Басаева и Хаттаба, федералы разбомбили все три аула. К середине сентября исламисты с боями покинули местность.

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28.02.2017

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