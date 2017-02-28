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новость В Дагестане по делу о терроризме арестован 18-летний инвалид с ДЦП

28.02.2017
Медицинская карта Исмаила Ибрашева. Фото: kavkazr.com
Медицинская карта Исмаила Ибрашева. Фото: kavkazr.com
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Один из жителей Хасавюртовского района Дагестана, арестованных в конце декабря по делу о терроризме, - 18-летний Исмаил Ибрашев, страдающий детским церебральным параличом. Об этом в понедельник сообщили "Кавказ.Реалии" со ссылкой на Сапият Магомедову, адвоката заключенного.

Как отмечает юрист, житель Байрамаула Ибрашев выходил из дома только в магазин - на более значительные расстояния он самостоятельно передвигаться не может. При этом на карманные расходы родители давали ему максимум 100 рублей.

Следствие, однако, заявляет, будто молодой человек возле автостанции в Хасавюрте приобрел у некоего Амина из Чечни оружие, а также патроны разных калибров, гранату и два электродетонатора, чтобы "по указанию неустановленного лица... создать незаконное вооруженное формирование на территории Хасавюртовского района"​. Как утверждается, оружие ему продали граждане, погибшие в Грозном 17-18 декабря и объявленные участниками атак на полицию. Свои покупки, говорится в деле, инвалид хранил дома.

29 декабря 2016-го Ибрашев был задержан. Хасавюртовский райсуд отправил его в СИЗО - как можно предположить, имеется в виду СИЗО-3 в Хасавюрте - до 24 января. Позже арест молодому человеку продлили до 28 марта. Тогда следователь утверждал в суде, что, если освободить инвалида из СИЗО, он скроется и примкнет к джихадистам.

Решение о продлении Ибрашеву ареста Магомедова сейчас обжалует.

Пока молодому человеку предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия - то есть по статье 222 УК. Однако адвокат уверена, что следствие намерено вменить Ибрашеву также финансирование терроризма - часть 1 статьи 205.1 кодекса, предусматривающую до 10 лет колонии.

Сам арестованный не отрицает, что общался с гражданами, позже убитыми в Грозном, но подчеркивает, что речь идет об общении только по интернету. Что же касается оружия и боеприпасов, то Ибрашев настаивает, что их ему подбросили при обыске.

Известно также, что силовики убеждали молодого человека отказаться от услуг Магомедовой, заявляя, что его родители не в состоянии платить адвокату по соглашению.

29 декабря ФСБ объявила о задержании в Дагестане семерых боевиков "Исламского государства". При этом о связях задержанных с гражданами, обвиненными в грозненских атаках, не сообщалось. Спецслужба излагала совершенно другую фабулу, согласно которой подозреваемые планировали по указанию эмиссара, находящегося в Сирии, "серию резонансных террористических акций" в Москве.

СМИ тогда же передавали, что большинство задержанных - уроженцы Хасавюртовского района.

Между тем днем раньше стало известно о похищении вооруженными силовиками 29-летнего таксиста Умахана Умаханова, жителя аула Кокрек этого же района. Тогда один из визитеров заявил жене Умаханова, будто тот не только финансировал теракт, намеченный в Москве на 31 декабря, но и причастен к атакам на полицию в Грозном.

Имена других задержанных по делу в СМИ, насколько известно, не появлялись.

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28.02.2017

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