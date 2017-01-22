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В ямальском городе Новый Уренгой исчез 22-летний местный житель, дагестанец Рашид Сельдерханов. Об этом в пятницу сообщил "Черновик" со ссылкой на родственников пропавшего.

Недавно Сельдерханов был осужден к полутора годам условно по статье 282 УК (возбуждение религиозной ненависти либо вражды) за публикации в интернете. В соответствии с приговором он должен ежемесячно отмечаться в полиции. 17 января молодому человеку позвонили из горотдела полиции и вызвали отметиться в очередной раз. Сельдерханов взял паспорт и отправился в отдел. С тех пор он на связь не выходит.

Семья Сельдерханова заявила в полицию о его исчезновении. Силовики, изучив базу пассажиров авиакомпаний, выяснили, что вечером 17-го числа молодой человек должен был вылететь в Махачкалу с пересадкой в Москве: на его паспорт зарегистрировали билет. В дагестанскую столицу самолет прибывал в 3:15 ночи 18 января.

Родственники Сельдерханова убеждены, что его вывезли в Махачкалу насильно. Во-первых, отмечается, что молодой человек не планировал поездок, а во-вторых - что он и не мог покидать Новый Уренгой в связи с условным сроком: его бы останавливали на каждом этапе пути.

Между тем один из силовиков рассказал родственникам пропавшего, что за Сельдерхановым приехали оперативники дагестанского ЦПЭ, заявив, будто, по их информации, он причастен к финансированию вооруженного подполья. "Мы опасаемся, что он все подряд на себя возьмёт под пытками", - заметил изданию один из родственников молодого человека.

Между тем Тотугуш Сельдерханова, мать пропавшего, рассказала, что он не мог финансировать кого бы то ни было, поскольку не работал и находился на ее иждивении.

В пятницу родственники молодого человека подали заявление в МВД по Дагестану, а также обратились к работающим в регионе правозащитникам.

Приговор Сельдерханову был вынесен 15 сентября. Дело, вероятно, рассматривала судья Новоуренгойского горсуда Мария Криворотова. Молодому человеку вменили публикацию фото и видео в сообществах, которые он, как утверждалось, создал в Фейсбуке, Инстаграме и "Вконтакте".

На сайте суда имеется также информация о другом приговоре, вынесенном гражданину по имени Рашид Сельдерханов. 9 апреля 2015 года судья Леонид Чернявский оштрафовал подсудимого на 50 тысяч рублей по части 1 статьи 328 УК (уклонение от призыва на военную службу). Подсудимый признал вину и заявил о раскаянии. Дело рассматривалось в особом порядке. Обвиняемого защищал государственный адвокат, а приговор, как следует из карточки дела, не обжаловался.

Имеющиеся данные, однако, не позволяют со стопроцентной уверенностью заключить, что фигурантом этого дела и гражданин, пропавший несколько дней назад, - одно и то же лицо.