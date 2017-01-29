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новость В Хасавюрте убиты трое предполагаемых джихадистов

29.01.2017
Хасавюрт. Фото: nesiditsa.ru
Хасавюрт. Фото: nesiditsa.ru
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В Хасавюрте в бою с силовиками убиты трое предполагаемых джихадистов. Об этом сообщает "Черновик" со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана. Личности погибших пока не установлены.

В 8:20 утра в городе был введен режим контртеррористической операции. Подозреваемых блокировали в частном доме.

По информации "Интерфакс-Юга", прежде чем начать штурм, силовики предлагали гражданам сдаться, однако получили отказ.

Дом в ходе штурма полностью сгорел.

Столкновения подполья с силовиками периодически происходят в разных местностях Дагестана, в том числе в Хасавюрте. Так, 3 ноября 2016 года в центре города были убиты четверо предполагаемых моджахедов. Как заявляли в Национальном антитеррористическом комитете, силовики из МВД и ФСБ остановили для досмотра машину, однако находившиеся в автомобиле люди открыли огонь из автоматов. Все четверо подозреваемых были убиты в перестрелке; сообщалось, что один из них - командир хасавюртовской группировки Марат Махмудов.

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29.01.2017

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