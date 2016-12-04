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В ауле Талги, входящем в черту Махачкалы, в бою с федералами погиб Рустам Асельдеров (Абу Мухаммад аль-Кадари), "амир вилаята Кавказ Исламского государства". Об этом сообщается на сайте ФСБ. Вместе с Асельдеровым убиты еще четверо моджахедов "из его ближайшего окружения". Их имена не в публикации не названы.

Как утверждается, в субботу ФСБ и полиция заблокировали исламистов в частном доме. Асельдерову и его сторонникам было предложено сдаться, однако они открыли стрельбу по силовикам из автоматов и погибли от ответного огня.

Спецслужба заверяет, что никто из федералов, так же как и из гражданских лиц, не пострадал.

Асельдерову было 35 лет. Как ранее передавало региональное МВД, в 2007 году он был привлечен к суду по обвинениям в незаконном хранении оружия и пособничестве моджахедам, однако присяжные оправдали его.

С 2009 года, заявляет ФСБ, Асельдеров воевал в одном из отрядов "Центрального сектора вилаята Дагестан Имарата Кавказ". Летом 2010-го он возглавил группировку, действовавшую в Кадарской зоне в Буйнакском районе, а также стал первым заместителем "амира вилаята Дагестан" Ибрагимхалила Даудова. С 2012-го, после гибели Даудова, - "амир вилаята Дагестан".

Асельдеров одним из первых командиров "Имарата Кавказ" присягнул халифу ИГ Абу-Бакру аль-Багдади. С соответствующим заявлением он выступил 19 декабря 2014 года. Тогдашний "амир Кавказа" Алиасхаб Кебеков (Абу Мухаммад Али ад-Дагистани) резко отреагировал на демарш Асельдерова. Он обвинил его в расколе и предательстве, сместил с должности "амира Дагестана" и предложил ему выехать на территорию, контролируемую ИГ, а новым руководителем "вилаята" назначил Саида Араканского.

В июне 2015 года ИГ объявило о включении "Имарата Кавказ" в свой состав в качестве "вилаята", а "амиром вилаята" назначило Асельдерова. Сообщалось, что Абу-Бакру аль-Багдади единодушно присягнули все командиры четырех из пяти "вилаятов" ИК: Дагестана, Нохчийчо (Чечни), Галгайче (Ингушетии) и "объединенного вилаята" Кабарды, Балкарии и Карачая. "Вилаят" Ногайская степь (Ставропольский край) в сообщении ИГ не упоминался.

Однако через некоторое время ИК опроверг эту информацию. Как утверждалось, Дагестан и "объединенный вилаят" Кабарды, Балкарии и Карачая остались верны "имарату". Подтверждалось лишь, что присягу ИГ приняли амиры "вилаятов" Галгайче и Нохчийчо. В то же время отмечалось, что ряд чеченских командиров еще не сделал заявлений, проясняющих, за кого они воюют.

ФСБ обвиняет Асельдерова в причастности к терактам в Волгограде, совершенным в октябре и декабре 2013 года. Кроме того, ему вменяется организация еще ряда атак.

Это, в частности, подготовка теракта с использованием двух смертниц на Красной площади Москвы во время празднования Нового года 31 декабря 2010-го. Как утверждается, спецслужба теракт сорвала. Также Асельдерова называют причастным к двум терактам в ауле Губден Карабудахкентского района Дагестана в феврале 2011-го. В первом случае у входа в поселковый отдел милиции подорвалась смертница Марина Хорошева, во втором - у поста ДПС взорвалась легковая машина, за рулем которой сидел Виталий Раздобудько, гражданский муж Хорошевой.

Также Асельдерова называют причастным к подрыву двух машин в Махачкале, совершенному в сентябре 2011 года террористами-смертниками. Тогда погибли пятеро полицейских, а свыше 40 гражданских лиц получили ранения.

В мае 2012 года, продолжает ФСБ, на посту ДПС "Аляска-30" в Махачкале, на автодороге на Астрахань, произошел двойной теракт, в результате которого 40 человек погибли, а еще больше 100 пострадали.

В 2013-м были подорваны автомобили у здания дагестанского главка Федеральной службы судебных приставов в Махачкале и у здания управления ГИБДД в Пятигорске.

Наконец, Асельдерова называют причастным к совершенному в феврале нынешнего года взрыву на посту ДПС в ауле Джемикент Дербентского района.

Наряду с этим, заявляет спецслужба, Асельдеров лично участвовал в ряде нападений. В их числе совершенное в 2010 году убийство трех охотников в лесу в Карабудахкентском районе, убийства имамов мечетей аулов Карамахи и Кадар Буйнакского района в июле и сентябре 2011-го, убийство пятерых охотников в лесу под Карабудахкентом в феврале 2012-го, похищение и убийство главы аула Карамахи в сентябре 2015-го, "а также иные многочисленные покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и мирных жителей".

Как ранее сообщала полиция, пятеро охотников под Карабудахкентом были убиты из-за того, что случайно обнаружили моджахедов в лесу. Полиция вменяла Асельдерову также убийство четверых мужчин в лесу в Буйнакском районе. Кроме того, его называли организатором убийства влиятельного шейха Саида-афанди Чиркейского, который противостоял салафитам. 28 августа 2012 года шейх был убит смертницей, явившейся к нему в дом под видом паломницы и совершившей взрыв.

С 2011 года Асельдеров находился в федеральном розыске по статьям 105 (убийство), 222 (незаконный оборот оружия), 205.4 (организация террористического сообщества или участие в нем), 205.2 (публичные призывы к терроризму), 278 (насильственный захват власти), 317 (посягательство на жизнь правоохранителя или военного) и 209 УК (бандитизм). Также он был объявлен в международный розыск. Совбез ООН включил джихадиста в свой санкционный список.