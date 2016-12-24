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На окраине села Телетль Шамильского района Дагестана в ходе спецоперации убиты два боевика. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"В ответ на предложение сдаться они открыли огонь, после чего были уничтожены ответным огнем", - сказал собеседник агентства.

"По предварительным данным, уничтоженные минувшей ночью около 1:00 по Москве боевики опознаны как главарь террористической группы "шамильская" Ибрагим Амиров, 1989 года рождения, и его подчиненный Гамзатапанди Магомедов, 1982 года рождения. Оба - местные жители и находились в федеральном розыске", - сообщил агентству другой источник.

В пятницу в Хасавюрте был убит еще один боевик. "По версии следствия, 23 декабря 2016 года примерно в 14:30 по Москве в городе Хасавюрте на улице Кирова, для удостоверения личности неустановленному лицу было предложено предъявить документы и проследовать с сотрудниками правоохранительных органов для проверки. Однако мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Ответным огнем его уничтожили", - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков. По его словам, предварительно нападавший опознан как Рашид Алиев, 1994 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия), добавил Темирбеков.