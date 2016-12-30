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новость В Дагестане боевики застрелили полицейского

30.12.2016
Убитый в перестрелке с полицейскими под Хасавюртом. Кадр РЕН-ТВ
Убитый в перестрелке с полицейскими под Хасавюртом. Кадр РЕН-ТВ
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В Дагестане двое боевиков обстреляли полицейский автомобиль. Как передает Интерфакс, ссылаясь на источник в силовых структурах республики, нападение произошло в четверг у полицейского поста на объездной дороге, ведущей в Махачкалу из Хасавюрта. В перестрелке один из сотрудников правоохранительных органов погиб от полученного ранения.

"По предварительным данным, двое боевиков, Эльдар Акамов и Ислам Малачев, передвигаясь на автомобиле "ВАЗ-2107" белого цвета, обстреляли "УАЗ" сотрудников ППСП. Ответным огнем преступники были уничтожены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно установлено, что нападавшие - члены "разогнанной с эндирейской лесобазы" хасавюртовской бандгруппы, причастные к недавним нападениям на полицейских в Махачкале. Кроме того, Акамов, известный среди боевиков как Абдулвахаб, ранее входил в "кизилюртовскую" бандгруппу, отметил источник. По его словам, погибшие были 1991 и 1992 года рождения.

По данным источника ТАСС, силовики вступили в перестрелку с боевиками "при отработке оперативной информации". Инцидент произошел около 22:00.

В ночь на воскресенье в разных районах Дагестана были совершены два нападения на полицейских. Первое произошло на Троллейбусном кольце в Махачкале. Двое полицейских, дежуривших на трассе Махачкала - Каспийск, попытались проверить документы у граждан, ехавших на машине. В ответ по силовикам открыли огонь. Один из полицейских погиб на месте, второй умер позже в больнице.

Позже, около 2:45, был обстрелян полицейский пост при въезде в Кизилюрт. В ходе этого нападения силовики не пострадали. Они открыли ответный огонь, однако стрелявшие скрылись.

По фактам обстрела возбуждены дело по статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя), части 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и, в первом случае, части 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки группой лиц по предварительному сговору).

Позже ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство".

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30.12.2016

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