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Судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Сергей Горелов приговорил жителя Махачкалы Гирея Аминова к пяти годам общего режима, объявив его членом "Хизб ут-тахрир". О приговоре, вынесенном 5 декабря, сообщила во вторник прокуратура Дагестана.

Аминов был признан виновным по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). Он получил минимальный срок, который предусматривала эта часть статьи до вступления в силу "закона Яровой". По эпизодам, относящимся ко времени после вступления этого закона в силу, суды будут давать от 10 до 20 лет.

Согласно фабуле дела, Аминов вместе с другими членами "Хизб ут-тахрир" участвовал в занятиях, на которых изучались деятельность партии и ее литература. Кроме того, он раздавал листовки "Хизб ут-тахрир" и участвовал в пикетах "и иных мероприятиях" в ее поддержку.

Как следует из карточки на сайте суда, по делу прошло два заседания: первое, 24 ноября, - предварительные слушания, второе - разбирательство по существу. Рассматривал ли Горелов дело единолично или во главе коллегии судей, неизвестно.

Также нет информации, признал ли Аминов вменяемую вину.