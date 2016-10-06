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Родственники исчезнувших 28 сентября жителей Дагестана Шамиля Джамалутдинова, Ислама Магомедова, Гашима Узданова и Пахрудина Махаева вновь митингуют на центральной площади Махачкалы, требуя сообщить о местонахождении пропавших. Об этом сообщает "Кавказский узел".

В акции на площади Ленина, у Дома правительства Дагестана и недалеко от здания регионального МВД, участвуют около 100 человек. На место прибыла полиция.

Около 13 часов протестующие попытались пройти к Дому правительства, однако силовики оттеснили их на другую сторону площади. Нескольких мужчин, в том числе отца Узданова, силовики намеревались задержать, но демонстранты отбили их.

Сразу после этого к протестующим вышел вице-премьер Дагестана Рамазан Джафаров. Он призвал демонстрантов успокоиться и попросил их дать ему время до 16 часов, чтобы выяснить местонахождение пропавших.

Предыдущая акция состоялась в среду. В ней участвовали примерно 60 человек. Полиция первое время не вмешивалась в происходящее, а затем начала разгон демонстрантов.

Как передавал "Черновик", во время столкновений матери Магомедова стало плохо. Ей вызвали скорую.

Пока продолжался разгон, из Дома правительства вышел глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, сопровождаемый другими чиновниками. Демонстранты стали кричать им вслед: "Обернитесь! Посмотрите на нас!"

Неизвестный из группы чиновников, который, по словам протестующих, является племянником Абдулатипова, подошел к демонстрантам и предложил провести одного из них в МВД, чтобы выяснить ситуацию. С незнакомцем отправился Джамалутдин Джамалутдинов, отец Шамиля Джамалутдинова.

С Джамалутдиновым-старшим разговаривал замглавы МВД Магомед Рамазанов. Он пообещал проверить, присутствуют ли фамилии пропавших в списках задержанных силовиками. Джамалутдинову также сообщили, что указание разогнать демонстрантов дал Абдулатипов.

После обеда с родителями пропавших встретился вице-премьер Джафаров. Он заверил, что молодых людей нет в числе задержанных, и попросил демонстрантов разойтись, пообещав к 11 утра четверга выяснить местонахождение пропавших. Протестующие выполнили просьбу.

Однако, когда в 11 утра 6 октября Джамалутдинов-старший позвонил - по одним данным, Джафарову, по другим - в отдел полиции Каспийска, - его попросили подождать еще два-три дня, заметив, что "такие дела так быстро не делаются".

После этого родственники вышли на новый митинг. О том, что протесты продолжатся, если власти не выполнят обещаний, демонстранты договорились уже накануне.

Впервые информация об исчезновении 24-летнего Джамалутдинова, 28-летнего Магомедова и 23-летних Узданова и Махаева появилась в воскресенье. Первые сведения были неполными и противоречивыми. Позже правозащитный центр "Мемориал", куда во вторник обратились родственники пропавших, восстановил картину событий.

Вечером 28 сентября (именно такая дата приведена в сообщении "Мемориала", хотя все остальные источники упоминают 27-е число) жители Хасавюрта Узданов и Махаев по просьбе Магомедова поехали вместе с ним на "Газели" за цементом на базу в пгт Манас Карабудахкентского района. Там их встретил хозяин базы - Джамалутдинов.

Около 22 часов молодые люди закончили погрузку и выехали обратно в Хасавюрт. Около 23:30 Магомедов позвонил жене и сообщил, что через час будет дома. Однако домой он так и не пришел. Попытки связаться с ним успехом не увенчались. Примерно с полуночи до 10 утра 29 сентября мобильник Магомедова был выключен. В течение ночи он периодически включался, и тогда на телефоны матери и жены пропавшего приходили уведомления, что абонент снова в сети. Однако, когда те принимались звонить, трубку никто не брал, а в дальнейшем телефон вновь оказывался выключен.

Мобильник жены Магомедова подключен к сервису, позволяющему установить местоположение мобильника мужа. С полуночи до 10 утра 29 сентября аппарат находился в районе дома 46 по проспекту имама Шамиля в Махачкале. Недалеко от этого здания расположены региональный ЦПЭ и Советский райотдел полиции.

После 10 утра телефон Магомедова уже не включался.

Мобильник Джамалутдинова перестал отвечать после 23:20. Камера видеонаблюдения зафиксировала, что в 23:32 его машина выехала на проспект Гамзатова в Махачкале, однако был ли за рулем сам хозяин, неизвестно.

29 сентября мать Магомедова обращалась в отделы полиции по Хасавюрту и Хасавюртовскому району, а также в местный ЦПЭ. Ее заверяли, что пропавших ищут. В то же время один из полицейских рассказал, что Магомедов и его товарищи находятся в Махачкале, однако сообщить какие бы то ни было детали отказался.

В тот же день родственники всех пропавших обратились в региональный ЦПЭ, однако там заявили, что задержанных с такими данными у них нет.

Так же как и Джамалутдинов, остальные трое пропавших занимаются частным бизнесом. Магомедов владеет цветочным магазином, производит и продает мебель, Махаев торгует автомобилями. Все четверо - салафиты; Магомедов и Махаев состоят на профучете в полиции.

"Мой муж бизнесмен, он просто носит бороду, соблюдает сунну, ничем противозаконным не занимается, - рассказывала "Кавказскому узлу" жена Магомедова. - Мы ездили в Турцию на лечение, жили там четыре месяца. После этого моего супруга вызвали в отдел полиции, спрашивали, что он делал в Турции. Он объяснил, что мы были там на лечении, представил все документы, но все равно его поставили на учет. Больше инцидентов с полицией у него не было".

В понедельник "Кавказский узел" сообщил со ссылкой на источник в МВД Дагестана, что все четверо пропавших арестованы по подозрению в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. Однако власти информацию о задержании пропавших опровергли.

Между тем 2 октября Интерфакс передавал, что в Каспийске задержана "спящая ячейка" джихадистов - "группа экстремистов, которых боевики из Сирии посредством интернета долгое время обрабатывали и готовили к совершению преступлений террористической направленности".