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В населенном пункте Вперед Кизлярского района Дагестана во время контртеррористической операции убиты двое боевиков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Боевики были блокированы в одном из частных домов. Они оказали вооруженное сопротивление и погибли в бою.

"Установлено, что с октября прошлого года они примкнули к так называемой хасавюртовской банде и причастны к ряду дерзких преступлений террористической направленности, в том числе к убийству в декабре 2016 года двух сотрудников полиции", - говорится в сообщении НАК.

Потерь у силовиков нет. Местные жители также не пострадали.

Как сообщил источник в правоохранительных структурах региона, личности убитых установлены. "По предварительным данным, уничтоженные боевики опознаны как 29-летний Рашид Асулбеков и Руслан Магомедрасулов. Последний выходец из села Новый Костек Хасавюртовского района. По имеющейся информации, он ранее около 15 лет сидел в тюрьме за убийство. Был выпущен на свободу условно-дострочно", - сказал источник.

25 декабря в разных районах Дагестана были совершены два нападения на полицейских. Первое произошло на Троллейбусном кольце в Махачкале. Двое полицейских, дежуривших на трассе Махачкала - Каспийск, попытались проверить документы у граждан, ехавших на машине. В ответ по силовикам открыли огонь. Один из полицейских погиб на месте, второй умер позже в больнице.

Позже, около 2:45, был обстрелян полицейский пост при въезде в Кизилюрт. В ходе этого нападения силовики не пострадали. Они открыли ответный огонь, однако стрелявшие скрылись.

По фактам обстрела были возбуждены дела по статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя), части 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и, в первом случае, по части 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки группой лиц по предварительному сговору).

Позже ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство".