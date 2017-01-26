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Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда, рассмотрев апелляцию хасавюртского салафитского имама Магомеднаби Магомедова (Сильдинского), осужденного к пяти годам общего режима по делу о терроризме и экстремизме, уменьшила ему срок на полгода - до четырех с половиной лет. Об этом сообщает Интерфакс.

Политзек участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. В ходе разбирательства он настаивал на своей невиновности. "Я человек религиозный, все мои речи основаны на Коране, - подчеркнул имам. - Я не говорил ничего незаконного".

Как передает РАПСИ, Магомедов также заметил: "Как я мог вызвать ра­скол в обществе, если­ Коран говорит: не де­литесь?"

Позже, в последнем слове, имам напомнил, что на воле у него остались восемь детей и мать-инвалид.

Адвокат Петр Заикин в своем выступлении заявил, что лингвистическая экспертиза по делу проводилась с нарушениями. "Экспертиза была сделана вообще не по тому тексту, который говорил Магомедов, - сказал адвокат. - Мы обращаем внимание суда на неполноту исследования". Кроме того, он заметил, что автор исследования вопреки закону дал оценку правовым вопросам, не входящим в его компетенцию.

Эксперт находился в должностной зависимости от следователя, также подчеркнул юрист.

Другой адвокат политзека, Дагир Хасавов, также заявил, что заключение экспертизы сфальсифицировано, а его автор недостаточно компетентен. Кроме того, он сослался на постановление пленума ВС, которое требует при расследовании подобных дел назначать не лингвистическую, а психолого-лингвистическую экспертизу, причем с привлечением религиоведа.

Также Хасавов обратил внимание на нарушение прав политзека. "Кто дал право надевать мешок на голову уважаемому религиозному деятелю?" - заметил адвокат.

На своей ФБ-странице Хасавов заверил, что приговор имаму будет обжаловаться далее.

Магомедов был имамом Восточной мечети Хасавюрта и председателем городского Совета имамов. 29 марта 2016 года УФСБ по Дагестану возбудило против него дело по части 1 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание) и части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

Согласно фабуле дела, в своей хутбе (пятничной проповеди) "Проблемы мусульман", произнесенной в Восточной мечети 5 февраля 2016-го, клирик "публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании".

В действительности, однако, имам в своей проповеди подчеркнул недопустимость дальнейшего давления властей на салафитов и призвал верующих быть сплоченными и отстаивать свои права мирными средствами.

8 апреля Магомедов был схвачен оперативниками ЦПЭ и на другой день арестован в Махачкале. Сразу же после ареста он подвергся пыткам в махачкалинском СИЗО-1. После побоев арестованный сообщал, в частности, о боли в почках.

Приговор Магомедову вынес 24 октября судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове Алексей Колесник. Решение оказалось более суровым, чем требовал прокурор. Он запрашивал для Магомедова пятилетний срок в колонии-поселении, а не в колонии общего режима.

После приговора Магомедова перевели в спецблок ростовского СИЗО-1. В середине ноября стало известно, что фсиновцы отправили политзека в карцер на 15 суток. Они заявили, будто имам нарушил режим содержания.

Однако 18 ноября, как передавал "Кавказский узел", политзека досрочно освободили из карцера после четырех дней заключения. Адвокат Хасавов назвал это подтверждением необоснованности взыскания.