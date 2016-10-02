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В районе Каспийска, пригорода Махачкалы, исчезли пятеро молодых людей. Об этом в воскресенье сообщает "Черновик" со ссылкой на родственников пропавших. При этом издание приводит имена лишь двух из них - 24-летнего Шамиля Джамалутдинова и 28-летнего Ислама Магомедова.

27 сентября около 23 часов Джамалутдинов выехал на своей легковой машине из пгт Манас Карабудахкентского района в Каспийск, расположенный примерно в 15 километрах севернее. Он намеревался привезти другу цемент. Магомедов и еще трое отправились вместе с Джамалутдиновым на "Газели". С тех пор никаких сведений о молодых людях нет.

При этом в соцсетях сообщают, что телефон Джамалутдинова был зафиксирован рядом с одним из махачкалинских отделов полиции.

Родственники пропавших предполагают, что молодые люди были похищены силовиками и теперь удерживаются в каком-либо из райотделов полиции. Полицейские, однако, это отрицают.

О Джамалутдинове известно, что он не судим, однако после четырехмесячного пребывания с семьей на отдыхе в Турции был поставлен силовиками на профучет.

В пятницу правозащитный центр "Мемориал" передавал, что в сентябре в Дагестане и Чечне произошел всплеск похищений. 12-го числа в Грозном похитили 40-летнего Анзора Саралиева, уже 20 лет живущего в Германии и раз-два в год приезжающего в гости к матери.

19-20 сентября в Каспийске силовики схватили трех друзей - Аслана Абдурахманова, Саида Саидова и Рамалдана Рамалданова. Все трое являются приверженцами салафии.

Днем 25-го числа на одной из центральных улиц Махачкалы был похищен некий уроженец Дагестана, постоянно живущий за рубежом. Два дня спустя похищенный, имя которого не уточнялось, позвонил родственникам и сообщил, что находится в отделе полиции в одном из соседних регионов Северного Кавказа. Родственники отказались уточнить правозащитникам, арестован ли похищенный и какое преступление ему вменяют.