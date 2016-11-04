О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Events/Terror/m.256260.html
Также: Террор, Спецслужбы, Регионы, Происшествия, Россия, Политика

новость НАК: В Дагестане убит командир хасавюртовской подпольной группировки

04.11.2016
Спецоперация в Дагестане. Кадр НТВ
Спецоперация в Дагестане. Кадр НТВ
Реклама

В Дагестане в ходе спецоперации убиты четверо участников вооруженного подполья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

"Вчера в 21.30 в центре дагестанского города Хасавюрта сотрудники сводного наряда ФСБ и МВД остановили для досмотра автомобиль ВАЗ-2109. Находившиеся в машине мужчины открыли огонь из автоматического оружия по представителям сил правопорядка и предприняли попытку скрыться. В результате скоротечной перестрелки они получили смертельные ранения", - сообщили в НАК.

По данным НАК, один из погибших - командир хасавюртовской подпольной группировки Марат Махмудов. Остальные трое - его подчиненные, двое из которых в течение полутора лет находились на нелегальном положении.

Обнаруженные на месте перестрелки автомат, пистолет и гранаты отправлены на экспертизу. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди силовиков при проведении операции не было, отметили в НАК.

7 сентября в НАК сообщили, что в ходе контртеррористической операции в Дагестане убиты шестеро боевиков, в том числе командир подпольной группировки Магомед Халимбеков. "Здания, в которых укрылись бандиты, были блокированы силами правопорядка, жители эвакуированы. На предложение сдаться бандиты открыли огонь из автоматического оружия. Силами спецназа трое боевиков нейтрализованы в Избербаше и еще трое - в Махачкале", - говорится в сообщении информцентра.

"Известно, что боевики были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к нападению в августе 2016 года на сотрудников ДПС и попытки подрыва СВУ в районе переезда в Избербаше, расстрелу жителей в Сергокале 10 июля, - говорилось в пресс-релизе. - На месте боестолкновения обнаружены автоматы, пистолеты, боеприпасы к ним и граната. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет".

Оставить комментарий Обсудить
04.11.2016

новость Новости по теме
23.10.2016 В Нижнем Новгороде при задержании убиты двое подозреваемых в терроризме →
09.10.2016 Силовики: В Чечне убиты восемь участников вооруженного подполья →
07.09.2016 НАК: В Дагестане убиты главарь бандгруппы и пятеро его пособников →
27.08.2016 НАК: В Кабардино-Балкарии убит командир боевиков →
14.08.2016 НАК: В Кабардино-Балкарии убит командир моджахедов Хизир Лихов →
11.07.2016 НАК: В Дагестане убит участник февральского теракта на посту ГИБДД →
06.03.2016 ИГ выступило с очередными угрозами в адрес России →
15.02.2016 ИГ взяло на себя ответственность за взрыв на посту ГИБДД в Дагестане →
15.02.2016 У поста ГИБДД в Дагестане прогремел взрыв →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
25647
Play own
Журналисты и террор: к кому взывать
25448
Play own
Акция памяти Немцова в Нижнем Новгороде
25458
Play own
"Немцов мост" 27 февраля 2016 года
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Открыт памятник князю Владмиру
Открытие памятника князю Владимиру. Кадр видеотрансляции
новость "Патриоты" на улицах Москвы: ФОТО
Нодовцы на Тверской 4 ноября 2016 года. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Русский марш в Люблине: ФОТО
Русский марш в Люблине 4 ноября 2016 года. Фото: Грани.Ру
статья Путин создает нацию
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Коварство Хиллари
РЕКЛАМА
Loading...
статья Национальный вопрос к Путину
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Акция у российского посольства
Акция у российского посольства в Лондоне. Фото: rus.rusemb.org.uk
новость Проблемы с вертолетом в Сирии
Боевики ИГ у сгоревшего российского вертолета. Фото: @WarNews24_7
новость В Сирии воюют наемники из России
Николай Уткин (Вагнер). Источник: fontanka.ru
новость Прокрора отпустят из-под стражи
Станислав Иванов. Фото: prokuratura-lenobl.ru
новость Срок за картинку с Пушкиным
Евгений Корт. Фото с личной страницы ВКонтакте
новость Шпионку лишили гражданства
Виктория Дрессен. Фото: delfi.ee
в блоге Писатель и Грозный
383
статья Правда Ильдара Дадина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Дадин подтвердил факт пыток
Ильдар Дадин и Татьяна Москалькова. Фото: instagram.com/moskalkova.official
новость Глава СПЧ: Офис AI скоро откроют
Дверь офиса Amnesty International в Москве. Фото: AI
новость Путин: Разберитесь с фондом Ролдугина
Сергей Ролдугин. Фото: sochisirius.ru
новость Новая порция переписки Суркова
Владислав Сурков. Фото: sk.ru
в блоге Гопники вместо совков
59
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников