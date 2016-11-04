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В Дагестане в ходе спецоперации убиты четверо участников вооруженного подполья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

"Вчера в 21.30 в центре дагестанского города Хасавюрта сотрудники сводного наряда ФСБ и МВД остановили для досмотра автомобиль ВАЗ-2109. Находившиеся в машине мужчины открыли огонь из автоматического оружия по представителям сил правопорядка и предприняли попытку скрыться. В результате скоротечной перестрелки они получили смертельные ранения", - сообщили в НАК.

По данным НАК, один из погибших - командир хасавюртовской подпольной группировки Марат Махмудов. Остальные трое - его подчиненные, двое из которых в течение полутора лет находились на нелегальном положении.

Обнаруженные на месте перестрелки автомат, пистолет и гранаты отправлены на экспертизу. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди силовиков при проведении операции не было, отметили в НАК.

7 сентября в НАК сообщили, что в ходе контртеррористической операции в Дагестане убиты шестеро боевиков, в том числе командир подпольной группировки Магомед Халимбеков. "Здания, в которых укрылись бандиты, были блокированы силами правопорядка, жители эвакуированы. На предложение сдаться бандиты открыли огонь из автоматического оружия. Силами спецназа трое боевиков нейтрализованы в Избербаше и еще трое - в Махачкале", - говорится в сообщении информцентра.

"Известно, что боевики были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к нападению в августе 2016 года на сотрудников ДПС и попытки подрыва СВУ в районе переезда в Избербаше, расстрелу жителей в Сергокале 10 июля, - говорилось в пресс-релизе. - На месте боестолкновения обнаружены автоматы, пистолеты, боеприпасы к ним и граната. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет".