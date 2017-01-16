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новость В Дагестане в связи с протестами в медучилище задействовали СОБР и броневики

16.01.2017
Митинг студентов в Буйнакске. Фото: kavkazr.com
Митинг студентов в Буйнакске. Фото: kavkazr.com
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В дагестанский город Буйнакск в связи с протестами преподавателей и студентов местного медучилища перебросили СОБР и бронетехнику из Махачкалы. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии".

Педагоги и студенты возражают против решения Минздрава Дагестана, назначившего на должность и.о. директора училища махачкалинку Патиматзахру Гаджиеву, в прошлом врача женской консультации. Преподаватели утверждают, что Гаджиева купила назначение за 40 миллионов рублей.

Нынешний директор училища Абдула Гусейнов, проработавший там 30 лет, с сентября прошлого года находится на больничном. С тех пор его обязанности исполнял замдиректора Гаджи Джабраилов. Оба педагога пользуются доверием коллег. Преподаватели настаивают на том, чтобы Гусейнов по-прежнему возглавлял училище, а если чиновники хотят заметить больного директора, то чтобы на его место поставили Джабраилова.

Между тем 13 января преподавателей известили о назначении Гаджиевой. "Нас никто ни о чем не спросил, не посоветовался, с нашим мнением никто не посчитался. Мы не хотим, чтобы нами руководила эта женщина, у которой нет никакого опыта в педагогической деятельности. Мы заявили, что не согласны с ее назначением", - рассказала преподаватель Умукусум Ахмедова.

Увидев, что их мнение игнорируют, педагоги не допустили Гаджиеву в здание. "Потом, - продолжила Ахмедова, - она пришла в сопровождении своей охраны, хамила нам. Говорила, что мы никто, что никакого коллектива здесь нет, что мы ничего не решаем".

"Вот решили показать, какой у нас на самом деле коллектив", - заключила преподаватель.

Педагогов поддержали студенты. В понедельник утром они устроили у здания училища митинг. В акции приняли участие больше 500 человек.

Протесты в училище еще в пятницу привлекли внимание полиции. В понедельник же в помощь полицейским из столицы региона прислали СОБР и бронетехнику. С 7 часов утра территория училища была оцеплена, а улицу Ленина, на которой находится заведение, на весь день перекрыли.

Студентов силовики сначала не допускали в здание, а затем не выпускали оттуда.

О задержаниях протестующих и применении к ним насилия тем не менее не сообщается.

Гаджиева вошла в здание в сопровождении полицейских; студенты ее освистали. На встрече с преподавателями назначенная и.о. директора с педагогами не общалась; трое прибывших с ней чиновников регионального Минздрава уверяли, что махачкалинку направили на работу в Буйнакск временно - пока не выздоровеет Гусейнов. Однако преподаватели настаивали на том, что не хотят видеть Гаджиеву своей начальницей.

Затем Гаджиева и ее сопровождающие закрылись в кабинете замдиректора, тогда как педагоги остались в актовом зале, а студенты - в коридорах. Учебный процесс был сорван.

Студенты заверили, что продолжат выступать против Гаджиевой. Между тем преподаватели не исключили, что забаррикадируются в здании и объявят голодовку. "Если это кресло (директора. - Ред.) стоит 40 миллионов, то мы бесценны и будем стоять до конца", - заметили педагоги.

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16.01.2017

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