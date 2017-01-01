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новость В Новолакском районе Дагестана убиты двое боевиков

01.01.2017
Спецоперация в Дагестане. Кадр НТВ
Спецоперация в Дагестане. Кадр НТВ
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В селе Яман-Су Новолакского района Дагестана убиты двое боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона. Двое силовиков получили ранения.

По словам источника, боевики были заблокированы в одном из частных домов на окраине села. На предложение сдаться они открыли огонь и были убиты при штурме.

"Дом в селе Ямансу Новолакского района, где находились боевики, был блокирован с вечера 31 декабря. В ходе спецоперации были убиты два боевика. Их личности предварительно установлены. Двое силовиков получили ранения", - рассказал источник.

Убитые боевики входили в хасавюртовскую вооруженную группировку. "Личность одного убитого предварительно установлена: это Анвар Гаджиев, 1988 года рождения", - сообщил источник в силовых структурах Дагестана.

В ночь на 25 декабря в разных районах Дагестана были совершены два нападения на полицейских. Первое произошло на Троллейбусном кольце в Махачкале. Двое полицейских, дежуривших на трассе Махачкала - Каспийск, попытались проверить документы у граждан, ехавших на машине. В ответ по силовикам открыли огонь. Один из полицейских погиб на месте, второй умер позже в больнице.

Позже, около 2:45, был обстрелян полицейский пост при въезде в Кизилюрт. В ходе этого нападения силовики не пострадали. Они открыли ответный огонь, однако стрелявшие скрылись.

Позже ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство".

В четверг у поста на объездной дороге, ведущей в Махачкалу из Хасавюрта, двое боевиков обстреляли полицейский автомобиль. В перестрелке погиб сотрудник правоохранительных органов. Нападавшие, Эльдар Акамов и Ислам Малачев, были убиты ответным огнем.

Источник в силовых структурах сообщил, что нападавшие - члены "разогнанной с эндирейской лесобазы" хасавюртовской бандгруппы, причастные к недавним нападениям на полицейских в Махачкале. Кроме того, Акамов, известный среди боевиков как Абдулвахаб, ранее входил в "кизилюртовскую" бандгруппу, отметил источник. По его словам, погибшие были 1991 и 1992 года рождения.

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01.01.2017

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