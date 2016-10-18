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Дональд Трамп в случае своей победы на выборах готов встретиться с Владимиром Путиным еще до инаугурации. Как пишет издание Politico, об этом кандидат в президенты США заявил в беседе с радиоведущим Майклом Сэваджем.

"Я рассматриваю возможность встречи с Путиным и российским руководством до начала работы своей администрации. Я думаю, это было бы замечательно", - сказал Трамп. Таким образом он ответил на вопрос, "как он избежал бы возможности войны с Россией".

По словам Трампа, отмечает издание, проблема заключается в том, что американские лидеры слишком часто оскорбляют Путина. "Неудивительно, что он терпеть не может ни Обаму, ни Хиллари Клинтон", - сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что потенциал России в ядерной сфере значительно опережает американский.

7 сентября Трамп, выступая на форуме ветеранов, пообещал, что в случае победы на выборах у него будут "очень, очень хорошие отношения" с Путиным и с Россией. Говоря о российском президенте, Трамп напомнил, что рейтинг одобрения составляет 82 процента.

"Я думаю, раз он называл меня блестящим, я приму этот комплимент, ладно? Я думаю, что смогу с ним поладить, - сказал Трамп. - В рамках этой (российской. - Ред.) системы он гораздо лучший лидером, чем наш президент".

После этого Барак Обама заявил, что у Трампа есть привычка высказывать противоречивые и "вздорные идеи". "Мне нужно защищаться? Хорошо, хорошо, отвечу. Что касается господина Трампа, я полагаю, что уже высказал свое мнение. Я не считаю, что этот парень годится в президенты Соединенных Штатов", - сказал Обама.