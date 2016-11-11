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Полиция Портленда в штате Орегон квалифицировала акции протеста против избрания Дональда Трампа президентом США как массовые беспорядки. Как передает CNN, некоторые протестующие были вооружены бейсбольными битами, другие - камнями.
"В связи с масштабами протестов и приобретением ими криминогенного и явно угрожающего характера полиция теперь квалифицирует эти действия как беспорядки", - говорится в заявлении полицейского управления Портленда. Задержаны 26 человек.
Протестующие забросали полицейских и их автомобили камнями и бутылками, после чего правоохранители были вынуждены применить против демонстрантов перцовый газ и резиновые пули.
Как передает Би-Би-Си, акции протеста в ночь на пятницу продолжились и в других городах. Протестующие вновь вышли под лозунгами "Трамп - не мой президент", "Ненависть не сделает нас великими", "Дональд Трамп - расист".
В Балтиморе около 600 человек прошли через город маршем, на время заблокировав движение. В Миннеаполисе протестующие на время перегородили проходящую через город федеральную автотрассу. В Сан-Франциско на демонстрацию вышли ученики старших классов, размахивая радужными и мексиканскими флагами.
В Чикаго после того, как многотысячная демонстрация прошла через центр города, небольшая группа протестующих провела ночь у небоскреба Trump Tower.
Сам избранный президент минувшей ночью отреагировал на выступления в своем твиттере. "Я принял участие в очень открытых и успешных выборах, а теперь профессиональные протестующие поддаются на провокации СМИ и выходят на улицы. Совсем не честно", - написал Трамп.
Накануне президент США Барак Обама встретился в Белом Доме с Трампом. Встреча продолжалась около полутора часов, хотя ожидалось, что она закончится значительно раньше.
Обама заявил, что они с избранным президентом обсуждали внутреннюю и внешнюю политику, и назвал беседу "великолепным разговором".
Трамп в свою очередь заявил о своем уважении к действующему президенту. "Мы никогда не встречались. И эта встреча должна была продлиться 10 минут, но в итоге мы говорили полтора часа и могли бы дольше. Я думаю о сотрудничестве с президентом в будущем, в том числе как с советником", - сказал Трамп. Обама обещал свое полное содействие в переходный период.
Президент Трамп, как и собирался, постарается наладить отношения с Россией, но совсем не факт, что притирка к Владимиру Путину пройдет благополучно. Трамп - новичок без всякого опыта дипломатии и со смутным представлением о международных делах, а Путин - человек жесткий и неподатливый. Непохоже, что они сойдутся характерами.