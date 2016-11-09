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новость Клинтон: Я предложила Трампу сотрудничество

09.11.2016
Хиллари Клинтон. Фото: hillaryclinton.com
Хиллари Клинтон. Фото: hillaryclinton.com
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статья Статья

Что Трамп грядущий

Победа американской демократии или глобальная катастрофа? Что означает победа Дональда Трампа для мирового порядка? Подружится ли он с Путиным? Снимут ли санкции? На что надеяться Украине? Первые реакции российских комментаторов.

09.11.2016

Экс-кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах республиканцу Дональду Трампу, предложила своему бывшему сопернику сотрудничество "на благо страны". Как передает Reuters, об этом политик заявила в своем первом публичном выступлении перед своими сторонниками по окончании выборов.

Свое предложение, рассказала Клинтон, она сделала, когда позвонила Трампу, чтобы поздравить его с победой.

Экс-кандидат также призвала своих сторонников отнестись к новому хозяину Белого Дома без предубеждений. "Надеюсь, он будет хорошим президентом для всех американцев", - заметила Клинтон.

Политик признала, что огорчена результатом выборов. "Это не тот исход, которого мы хотели и для которого столько много работали", - заметила экс-кандидат. Она извинилась перед своими сторонниками за проигрыш.

Победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в Висконсине, где за него выступили 10 выборщиков. Это позволило республиканцу набрать более 270 голосов - необходимого минимума.

Клинтон поздравила Трампа почти сразу после этого известия. Между тем запланированное выступление перед своими сторонниками кандидат от демократов отменила - свою речь она произнесла только теперь.

Трамп в своем выступлении пообещал "быть президентом для всех американцев", а также "поддерживать хорошие отношения со всеми странами, которые к этому стремятся".

Владимир Путин в поздравительной телеграмме Трампу выразил надежду на "совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности".

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09.11.2016
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Александр Скобов 09.11.2016
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