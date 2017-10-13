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Также: Тюрьма, Здоровье, Общество, Политика, Россия | Персоны: Никита Белых

новость Никита Белых госпитализирован в больницу "Матросской Тишины"

13.10.2017
Никита Белых после задержания. Фото СКР
Никита Белых после задержания. Фото СКР
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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, госпитализирован в больницу СИЗО "Матросская Тишина". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Андрея Грохотова.

"Моего подзащитного госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", врачи им сейчас занимаются", - сказал адвокат. По его словам, в больницу Белых доставили в четверг. Что стало непосредственной причиной госпитализации, Грохотов не уточнил.

С 24 июня 2016 года Белых находится под стражей. В январе его уже помещали в больницу "Матроссой Тишины". По словам зампреда Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, тогда причиной госпитализации заключенного стали серьезные проблемы с ногой, которая фактически отнялась. Белых опасается, что может стать инвалидом. "Медицинская комиссия признала у Белых наличие некоторых хронических заболеваний. Его этапируют в больницу "Матросской Тишины", куда приедут гражданские медики", - рассказала представитель ОНК. Она отметила, что ФСИН уже запросила департамент здравоохранения Москвы о направлении лучших специалистов в этой области для осмотра экс-губернатора и выбора метода лечения ноги.

Адвокат Грохотов также подтвердил перевод подзащитного в больницу "Матросской Тишины" для проведения комплексного медицинского обследования. У него много жалоб на состояние здоровья, которое ежедневно ухудшается", - сказал защитник.

В апреле Грохотов заявил, что у Белых в изоляторе обострился диабет, что привело к заболеванию мозга.

10 августа Белых пожаловался на проблемы со зрением после ознакомления с материалами уголовного дела. "Помимо имеющихся жалоб на здоровье - давление, диабет, боли в спине и прочее, - у Никиты Юрьевича появились жалобы на зрение. Он прочитал большое количество материалов, он почувствовал, что у него упало зрение. Мы требуем, просим провести обследование", - рассказал Грохотов.

5 сентября на первых слушаниях по существу своего дела в Пресненском райсуде Москвы Белых категорически отверг предъявленные обвинения. "Речь идет о каком-то бреде, - заявил бывший чиновник после оглашения прокурором обвинительного заключения. - Все это банальная провокация со стороны правоохранительных органов, построенная на словах людей, зависимых от них".

Оба эпизода, инкриминированные Белых, квалифицированы по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии. Согласно фабуле дела, в 2011-2012 годах чиновник через посредников получил взятку 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого, которому на тот момент принадлежали Нововятский лыжный комбинат и лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" (одним из соучредителей этой фирмы выступало госпредприятие "Кировлес", по делу о хищениях в котором осужден политик Алексей Навальный). Взятку, утверждает обвинение, Белых потребовал за согласование заявок этих фирм на включение их инвестпроектов в перечень приоритетных, предоставление в аренду лесных участков на льготных условиях и "общее покровительство" Ларицкому.

В 2013 году владельцем обеих фирм, последняя из которых была переименована в "Лесохозяйственную управляющую компанию", стал гражданин Германии Юрий Зюдхаймер (Судгаймер). Он, заявляется в деле, выяснил, что предприятия не в полной мере исполняли условия приоритетных инвестпроектов, а это грозило расторжением договоров аренды лесных участков со стороны правительства региона. Между тем Белых в 2014 году пообещал, что, если Зюдхаймер даст ему взятку 400 тысяч евро, правительство закроет глаза на нарушения, допущенные фирмами. Первую половину взятки, утверждает обвинение, губернатор получил в том же году, а при передаче два года спустя второй половины чиновника задержали с поличным.

28 июля 2016-го Владимир Путин снял Белых с должности "в связи с утратой доверия". Как сообщал адвокат арестованного Вадим Прохоров, его подзащитный "с пониманием относится к необходимости данного шага".

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13.10.2017
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