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В Краснодаре домой к активистке Дарье Полюдовой, 20 октября освободившейся после отбытия срока по делу о призывах к экстремизму и сепаратизму, приходили полицейские. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на саму Полюдову.

Оперуполномоченный уголовного розыска Николай Данкевич и еще один сотрудник полиции предварительно позвонили матери Полюдовой, чтобы та открыла им дверь.

"Они приезжали, чтобы взять у меня предупреждение о том, что я знакома с федеральным законом "Об экстремизме" и просили не организовывать и не участвовать в акциях с 3 по 7 ноября. Также он просил меня прийти к участковому со справкой об освобождении, чтобы встать на учет. Однако в законе нет обязательного требования о том, что после освобождения я обязана отметиться обязательно у участкового", - рассказала Полюдова.

28-летняя активистка Объединенной коммунистической партии Полюдова отбыла двухлетний срок по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Оппозиционерку осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во "Вконтакте". Сама она вину не признала.

Приговор Полюдовой вынес 21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров. В качестве дополнительного наказания он наложил на активистку запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений. 22 сентября того же года судья Верховного суда Владимир Русаков отказался принять кассационную жалобу осужденной к рассмотрению.

В колонии-поселении №10 в Новороссийске Полюдова находилась с 20 апреля 2016 года. За время заключения она подавала ходатайства об УДО и о замене неотбытой части срока ограничением свободы, однако эти ходатайства были отклонены. Попытки обжаловать отказы результата не дали.

В последние месяцы в колонии Полюдова подвергалась давлению со стороны администрации учреждения и других осужденных: в августе активистку стала травить соседка по комнате, в том же месяце ее дважды избили, в конце сентября начальство колонии заблокировало Полюдовой телефоны близких родственников и адвоката. Трижды за это время политзаключенная объявляла голодовку.

20 октября Полюдова вышла на свободу в связи с отбытием срока наказания. У ворот КП-10 политзаключенную встретили ее мать Татьяна Полюдова и несколько краснодарских гражданских активистов ( ВИДЕО). Полюдова заявила "Граням", что намерена продолжать борьбу.