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Также: Запрещенка, Регионы, Право, Интернет, Свобода слова, Общество, Политика, Россия, СМИ | Персоны: Михаил Алферов

статья Главный "экстремист" Кузбасса

13.07.2021

Видеоблогер Михаил Алферов - главный "экстремист" Кузбасса. На него заведено уже два уголовных дела, его неоднократно отправляли под арест за видеоролики. До сих пор Алферову удалось оставаться на свободе. Но в июле против него открыли третье дело - за "возбуждение вражды" к силовикам и судьям в этом ролике про возвращение Навального. Теперь блогер сидит под домашним арестом.

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13.07.2021
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