Видеоблогер Михаил Алферов - главный "экстремист" Кузбасса. На него заведено уже два уголовных дела, его неоднократно отправляли под арест за видеоролики. До сих пор Алферову удалось оставаться на свободе. Но в июле против него открыли третье дело - за "возбуждение вражды" к силовикам и судьям в этом ролике про возвращение Навального. Теперь блогер сидит под домашним арестом.