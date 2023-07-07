

Фото из твиттера Минобороны Украины



Нытье в западной прессе по поводу "слишком медленного" и тем более "неудачного" украинского наступления - часть интенсивной информационной войны накануне вильнюсского саммита НАТО. С военной точки зрения рассуждения об украинских "провалах" полностью лишены оснований, объясняет военный аналитик Томас Тейнер.



В Германии Der Spiegel, Die Zelt, N-tv, а в Австрии Der Standard пишут, что "украинское наступление потерпело неудачу". Это дикий бред. Все они брали интервью у одного и того же эксперта, не понимающего этапов наступления Украины, которых как минимум пять, а сейчас мы находимся в лучшем случае в середине первой фазы - истощение и изоляция района боевых действий.



Причина, по которой первый этап наступательной операции ВСУ не считается успешным, заключается в том, что все привыкли к американским/натовским войнам, в которых первый этап - это исключительно воздушная мощь.



Фаза 1 предназначена для истощения сил противника и перехвата/нарушения его линий связи. Запад использует истребители и бомбардировщики, а также крылатые ракеты.



Во время войны в Персидском заливе в 1991 году авиации коалиции (1700 с лишним боевых машин) потребовалось 37(!) дней и более 100 тысяч вылетов, чтобы истощить иракские силы в достаточной степени для начала наземной кампании. По иракским целям было выпущено 288 крылатых ракет "Томагавк".



Во время вторжения в Ирак в 2003 году боевые самолеты коалиции совершили 41 тысячу вылетов и выпустили 802 "Томагавка" по иракским целям. В тот раз коалиция пропустила фазу истощения и перешла сразу ко второй фазе - непосредственной воздушной поддержке, а именно - бомбардировке дороги на Багдад для 1-й дивизии морской пехоты и 3-й пехотной дивизии.



У Украины нет ничего подобного; и поэтому она вынуждена заменять истребители и бомбардировщики на GMLRS, Excalibur, Storm Shadow и беспилотники. И если во время американских и натовских военных операций небо постоянно кишит истребителями и бомбардировщиками в поисках вражеских позиций и техники для уничтожения, то у Украины в воздухе только беспилотники, которые ищут российскую технику, склады боеприпасов, командные центры, логистические пункты и т.д. Но беспилотники не могут бомбить эти объекты. Как только дрон обнаруживает цель, его оператор должен запросить координаты, которые затем передаются расчету пусковой установки M142 HIMARS или M270A1 MLRS, а тот вводит координаты цели в ракету GMLRS; либо координаты передаются расчетам гаубиц M777, PzH 2000, M109A6 или Archer, а те вводят координаты цели в снаряд Excalibur; или данные передаются в 7-ю бригаду тактической авиации ВВС Украины, которая вводит координаты цели в ракету Storm Shadow...



Вы заметили, что все это требует времени? Украина может наносить удары только по неподвижной российской технике.



В отличие от западных истребителей, которые могут поразить пассажирское сиденье едущего автомобиля, Украина может поражать только неподвижные российские транспортные средства и объекты. Огромный недостаток.



Что еще хуже, американский истребитель может залететь глубоко на вражескую территорию и поразить десяток целей в 500 километрах от линии фронта, в то время как радиус действия Украины ограничен: дальность "Экскалибура" - 40 км, GMLRS - 84 км, Storm Shadow - 500 с лишним км, но этих ракет ограниченное количество.



Таким образом, у Украины огромный гандикап в плане времени на калибровку целей и дальности систем (снаряды GLSDB увеличат дальность установок HIMARS, но производственная линия еще не запущена...).



Теперь, если вы Россия, все, что вам нужно сделать, это припарковать свою тяжелую технику за пределами радиуса GMLRS, и Украина не сможет ее поразить. Нет смысла использовать дорогую ракету Storm Shadow для уничтожения, например, российского танка Т-90М...



И все же Украина должна уничтожить тяжелую технику России, прежде чем она сможет начать вторую фазу наступления. И единственный способ сделать это - выманить российские силы в зону действия GMLRS и Excalibur. И Украина делает это прямо сейчас, атакуя российские линии четырьмя из десяти бригад, которые были подготовлены для этой фазы:

- 23-я механизированная бригада;

- 31-я механизированная бригада;

- 37-я бригада морской пехоты;

- 47-я механизированная бригада.



Все остальные бригады (т.е. 35-я морская, 68-я егерская и т.д.) просто поддерживают эти четыре бригады. В этой фазе наступления могут быть развернуты еще шесть бригад.



Теперь русские стоят перед дилеммой: либо выдвинуть свою тяжелую технику вперед, рискуя потерять ее под ударами GMLRS и Excalibur, либо оставить свою тяжелую технику вне зоны досягаемости и позволить Украине неожиданный ранний прорыв... Ну, русские решили выдвинуть свою технику вперед, и Украина бьет по ней без устали.



Но это происходит гораздо, гораздо медленнее, чем с применением авиации. И, в отличие от воздушной кампании, в этой фазе наступленяи Украина теряет войска и технику... И это привело к тому, что некоторые аналитики объявили украинское наступление "провалом"... Это НЕ ТАК. Эти "аналитики" и "эксперты" просто не понимают украинского плана.



И они не понимают, что Украина становится сильнее с каждым днем: она подготовила к наступлению 35(!) бригад, формируя новые части, разделяя существующие, снимая части с фронта и обновляя их... И только 4 из 35 бригад сейчас в бою.



Все остальные находятся на полигонах - тренируются каждый день, чтобы улучшить свои навыки; и используют уроки, полученные в наступлении. И каждый день военнослужащие возвращаются с учений в странах НАТО и Швеции; прибывает новая техника - бригады Гвардии наступления начинали как легкая пехота, а теперь получают танки из Германии и Дании и превращаются в механизированные соединения.



Так много военных возвращается с тренировок в Европе, что Украина недавно сформировала три новые бригады; и поскольку русские прекратили атаки на юге и вдоль Донецкого фронта, Украина недавно вывела две элитные бригады с фронта, чтобы освежить их для наступления.



Как может наступление "провалиться", если более 90% сил все еще готовятся наступать?



Я не знаю, когда начнется следующая фаза украинского наступления, но я уверен, что она не привязана к дате или определенным географическим точкам. Я предполагаю, что следующая фаза начнется, когда Украина будет уверена, что уничтожила определенный процент оставшихся российских гаубиц, ракетных установок, систем радиоэлектронной борьбы, систем ПВО; что она нанесла серьезный ущерб российской логистике, поразив российские линии снабжения, и уничтожила большинство российских складов боеприпасов и командных пунктов... В общем, те же параметры, что и перед наземной фазой операции "Буря в пустыне" в 1991 году.



Наступление Украины едва началось. И из-за отсутствия воздушной мощи первая фаза займет гораздо больше времени, чем то, к чему люди привыкли. Но журналистам надо каждый день придумывать новую драму.



Реальная история здесь заключается в том, сколько еще сил готовит Украина, сколько еще сил тренируют Украина и НАТО, сколько еще вооружений должен предоставить Запад для этих новых подразделений.



На третьем этапе наступления украинские войска прорвут российские линии и освободят Мариуполь, перейдут Днепр и освободят Северный Крым, а потом уничтожат российскую армию на юге.



Победа Украины неизбежна. Нам просто нужно немного терпения.



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