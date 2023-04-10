

Фото: Минобороны Украины



Сейчас и Украина, и Россия, и остальной мир живут в ожидании украинского контрнаступления. По всей вероятности, оно начнется в период между концом апреля и серединой мая. Точное время будет зависеть от погоды и графика поступления западных вооружений, боевой техники и боеприпасов.



Наиболее вероятным местом нанесения главного удара представляется южное направление, с целью перерезать занятый российской армией сухопутный коридор в Крым, а затем, разбив южную группировку российских войск, выйти к крымским перешейкам. Однако вполне вероятно, что одновременно или чуть позже украинские войска нанесут сильный удар где-то в Донбассе и именно в том месте, где российская сторона его меньше всего ожидает.



Вспомним, что в прошлом году и подавляющее большинство экспертов, и российское командование ожидали главного удара ВСУ против Херсонско-Бериславского плацдарма. Но украинское командование предварительно проконсультировалось с американскими штабами. Там провели компьютерное моделирование ситуации и пришли к заключению, что наиболее перспективным и неожиданным для противника будет удар не в Херсонской, а в Харьковской области. И действительно, начав наступление на Херсон (что отвлекло на плацдарм российские резервы), украинцы затем осуществили неожиданный удар на Купянск, Изюм и Балаклею, и в результате почти вся оккупированная часть Харьковской области была освобождена, а российские войска потерпели тяжелое поражение.



Думаю, что и перед нынешним контрнаступлением украинское командование собирается аналогичным образом проконсультироваться с американцами, причем буквально в последние месяц-полтора. Это понимает и российское командование, которое отнюдь не уверено в том, что сможет отразить удар.



И вот российская сторона вбрасывает дезинформацию в виде секретных документов Пентагона и ЦРУ, распространенных в соцсетях. Это было сделано еще в начале марта (а некоторые документы появились на одном малоизвестном геймерском ресурсе, возможно, еще в конце января), но широко известно об этом стало только в начале апреля, когда на документы обратили внимание газета The New York Times и другие солидные издания. Вброшенные документы построены по классическим законам дезинформации, то есть вымышленная информация соседствует там с абсолютно достоверной. Такие приемы широко практиковали советские спецслужбы. Сейчас с уверенностью сказать, что именно в этих документах соответствует действительности, могут только чиновники Пентагона. Судя по американской реакции и назначению расследования утечек, достоверная и при этом конфиденциальная информация в утекших документах есть.



Очевидно, именно такова и была цель российских спецслужб - посеять беспокойство среди американского военно-политического руководства и американских союзников. В том, что за вбросом документов Пентагона стоит именно Россия, практически никто не сомневается. Гадают только, какая из российских спецслужб причастна к утечке - СВР, ФСБ, ГРУ или все они вместе. Конкретная их задача в данном случае - максимально затруднить взаимодействие украинских и американских военных накануне ожидаемого украинского контрнаступления, как в плане консультаций, так и в плане передачи разведывательной информации. Ради этого российские спецслужбы пошли на риск разоблачения своего крота (или кротов) в Пентагоне, а возможно и в ЦРУ. Это еще раз доказывает, что для Путина и его окружения исход войны с Украиной - вопрос жизни и смерти.



Но, судя по тем документам, которые анализируют американские газеты, особо важных секретов там не содержится - предполагаемый крот вряд ли имеет доступ к украинским военным планам.



Информация о переговорах в начале февраля представителей ЧВК "Вагнер" с Турцией о возможной закупке оружия для боевых действий в Украине и Мали может исходить из подлинного документа американской разведки, но может быть фабрикацией российских спецслужб, при этом, вероятно, отражающей реальные переговоры людей Пригожина с турками. Этот вброс призван подорвать доверие между США и Турцией.



А вот что в слитых документах точно не соответствует действительности, так это данные о соотношении украинских и российских потерь убитыми - будто бы суммарные потери ВСУ на начало марта этого года в 4,1 раза превосходят потери российской армии. Это противоречит ранее публиковавшимся данным Пентагона. Журналисты уже обратили внимание на то, что как раз скан документа, содержащего данные о потерях, перед публикацией подвергся обработке. Наконец, обнародованные в утекшем документе цифры потерь просто противоречат здравому смыслу.



Согласно данным независимого расследовательского сайта Oryx, к утру 9 апреля визуально подтвержденные потери российской стороны в тяжелом вооружении и технике составляли 10 005 единиц, а украинской стороны - 3162 единицы. При этом потери сторон в бронетехнике сухопутных войск, соотношение между которыми в наибольшей степени коррелирует с соотношением людских потерь убитыми и ранеными, составили соответственно 6116 единиц, включая 1928 танков, и 1904 единицы, включая 489 танков. Это дает соотношение потерь 3,2:1 в пользу Украины. За период с 4 по 9 апреля российские потери в бронетехнике возросли на 34 единицы, в том числе на 12 танков, а украинские - уменьшились на 6 единиц, включая 6 танков. Уменьшение украинских потерь произошло за счет исключения дублей, то есть тех танков и бронемашин, которые ранее были посчитаны более 1 раза. Очевидно, подтвержденные потери ВСУ в бронетехнике за 4-9 апреля были очень невелики. Ранее же, за период с 26 марта по 4 апреля, соотношение подтвержденных потерь в бронетехнике составило 7,4:1, а по танкам - 10:1. Столь резкий относительный рост подтвержденных российских потерь в бронетехнике, возможно, связан не только с их реальным ростом на поле боя, но и с таким фактором, как снижение числа блэкаутов в Украине в связи с уменьшением как российских атак на энергетическую инфраструктуру, так и расхода электроэнергии в связи с потеплением. А это обстоятельство значительно увеличило возможности украинской стороны выкладывать в соцсети видеоподтверждения российских потерь. Поэтому я считаю, что более точно отражает соотношение людских потерь коэффициент 4:1 в пользу Украины. Таким был коэффициент соотношения подтвержденных потерь в бронетехнике до начала массовых отключений электроэнергии из-за российских ракетных атак. Таким образом, реальное соотношение людских потерь - обратное тому, что приводится в утекшем в сеть документе Пентагона.



Проводимая Россией в последние недели интенсивная кампания по резкому преувеличению украинских и столь же резкому преуменьшению российских людских потерь направлена прежде всего на общественное мнение Украины и стран Запада. Это попытка вынудить Украину сесть за стол переговоров с агрессором еще до начала украинского контрнаступления. Но на очевидную дезинформацию никто не купился. И в Киеве, и в Вашингтоне, и в европейских столицах сейчас отказываются вести переговоры с Путиным. Все надеются на успех нового украинского контрнаступления. Его результаты наверняка будут определять североатлантическую перспективу Украины. Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Успех контрнаступления повысит шансы на то, что на саммите в той или иной форме последует приглашение Украины в НАТО.