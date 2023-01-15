



Перестановки в командовании группировкой российских войск в Украине анализируют прежде всего как эпизод аппаратной борьбы. Большинство комментариев сводится к тому, что назначение Валерия Герасимова руководителем "СВО" - это победа клана Шойгу - Герасимова над кланом Пригожина - Кадырова. Не отрицая острого соперничества хозяина ЧВК "Вагнер" и лидера Чечни с министром обороны и начальником Генштаба, необходимо подчеркнуть, что решение о замене Сергея Суровикина Валерием Герасимовым принимал не Шойгу, а Путин.



Может быть, Путин обеспокоен ростом влиянием Пригожина? Это крайне сомнительно. Пригожин и "Вагнер" - это путинская креатура, и при необходимости диктатор всегда может отправить их в небытие. Все-таки главное, к чему стремится Путин, - это не ограничение влияния ЧВК "Вагнер", а военная победа над Украиной. И назначая нового командующего "спецоперацией", он руководствовался в первую очередь чисто военными соображениями.



Очевидно, Суровикин не оправдал путинских надежд. За три месяца его командования российские войска, вынужденно эвакуировавшие херсонский плацдарм, никаких существенных успехов в Донбассе так и не достигли. Потери вагнеровцев и регулярных российских войск в боях за Бахмут и Соледар стали рекордными за всю войну. По утверждению украинской стороны, они десятикратно превышают потери ВСУ. При этом в Соледаре, о взятии которого сначала заявило ЧВК "Вагнер", а потом Министерство обороны РФ, судя по видеоматериалам с украинской стороны, все еще продолжаются бои в промзоне.



Но большие потери в живой силе сами по себе не могли стать причиной смещения Суровикина. Людей в России не привыкли считать еще в советское время, и эта традиция пышным цветом цветет в правление Путина. А вот за что "генерала Армагеддона" точно по головке не погладят, так это за то, что своими беспрерывными штурмами Бахмута и попытками наступать в других точках Донбасса он создал дефицит артиллерийских снарядов, не достигнув серьезных успехов. В результате в последнюю неделю российская артиллерия вынуждена была сократить расход снарядов в 3-4 раза. Это ставит под вопрос способность российской армии перейти в масштабное наступление в ближайшее время. Для него еще нужно накопить снаряды. Отряды же вагнеровцев, положив под Бахмутом и Соледаром свои основные силы, преимущественно из бывших зэков, уже не в состоянии восполнить потери. Поток пополнений из зон иссяк, и теперь люди Пригожина пытаются вербовать в ЧВК заключенных-женщин. Можно не сомневаться, что в обозримом будущем вагнеровцы, составляющие сейчас, по оценкам одной из западных разведок, около четверти всех российских сил в Украине, не смогут поддерживать прежний темп заваливания неприятеля трупами и их роль в войне будет падать. В связи с этим отставка близкого к Пригожину Суровикина выглядят вполне логичной.



Суровикин также печально прославился тем, что начал наносить систематические масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, не скрывая конечную цель: оставить украинцев без тепла и света в зимний период, вызвать хаос и бегство из городов как в сельскую местность, так и в Европу и тем самым сломить волю украинцев к борьбе и волю европейцев к поддержке Украины. Однако уже сейчас ясно, что этот расчет не оправдался. В разгар зимы никакого хаоса не наблюдается, как и потоков беженцев из крупных городов. Тем не менее, как свидетельствует масштабный ракетный удар по энергообъектам 14 января, новый руководитель "спецоперации" не отказался от террористической тактики своего предшественника. Вероятно, потому, что никаких других вариантов действий не осталось. Точно так же немцы в Первой и Второй мировых войнах до последнего держались за неограниченную подводную войну, поскольку видели в ней единственное средство сломить волю Англии к борьбе.



Очевидно, Путин уже понял, что выдающихся полководцев ему в современной российской армии все равно не найти, и решил вновь начать тасовать генеральскую колоду с начала. Поставив во главе группировки Герасимова, прославившегося провалом наступления на Киев в феврале-марте прошлого года, Путин, по всей вероятности, руководствовался следующими соображениями. Герасимов, оставаясь начальником Генштаба и непосредственно отвечая теперь за исход войны с Украиной, сможет привлечь максимум ресурсов - людей, боевой техники и боеприпасов - для достижения победы, поскольку лучше других знает, где все это можно наскрести по сусекам. А в случае новой неудачи появится хороший повод снять Герасимова не только с командования "спецоперацией", но и с поста начальника Генштаба, если удастся подобрать подходящего генерала ему на замену.



Герасимов в первые недели войны наносил главный удар наиболее боеспособными частями на Киев. Существует большая вероятность того, что он попытается повторить поход на украинскую столицу, когда сможет накопить достаточно сил и средств на киевском направлении. Этим наступлением можно будет постараться отвлечь украинские силы с других направлений и тем самым ослабить ожидаемое украинское наступление на юге. Хотя пока что формирования российской ударной группировки в Белоруссии не замечено (на ее создание придется потратить несколько недель).



Единственным значимым результатом, к которому привела стратегия генерала Суровикина, стало ускорение поставок Украине западных вооружений, причем таких, которые ранее страны НАТО поставлять отказывались. Убедившись на примере штурма Бахмута и Соледара, что российская армия все еще способна проводить наступательные операции и надолго затянуть войну, США и их союзники наконец-то перешли к поставкам Украине современной бронетехники, осознав, что нет другого пути покончить с войной, кроме военной победы Киева. А российские террористические удары по украинской энергоструктуре помогли убедить в этом общественное мнение. Британия уже начала поставки в Украину партии из 14 современных тяжелых танков Challenger 2. Польша готова дать 10 танков Leopard 2. И есть надежда, что на встрече в Рамштайне 20 января сопротивление Германии будет наконец сломлено и начнутся масштабные поставки "Леопардов" в Украину из разных стран НАТО.