

Фото: инстаграм Минобороны Украины

Весь цивилизованный мир аплодирует блестяще проводимому украинскому контрнаступлению. Оно оказалось очень тщательно спланированным и осуществляется пока что практически безошибочно. ВСУ демонстрируют превосходство над российской армией как в уровне боевой подготовки, так и в уровне командования. Успех контрнаступления связывают прежде всего с именами двух украинских генералов - главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками генерал-лейтенанта Александра Сырского. Оба они очень много сделали для перестройки ВСУ по стандартам НАТО, для успешного отражения российской агрессии и подготовки контрнаступления.

Успеху немало способствовали поставки западных тяжелых вооружений. Не меньшее значение имела высокая мотивированность украинских бойцов и отсутствие таковой у подавляющего большинства российских.

Результаты контрнаступления впечатляют. В период с 29 августа по 13 сентября было освобождено более 4 тысяч квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов. Еще примерно такую же по площади территорию, откуда российские войска уже ушли, предполагается освободить в ближайшие дни. Была разбита харьковская группировка российских войск и почти полностью освобождена Харьковская область. Украинские войска теснят противника на Херсонском плацдарме. В ходе контрнаступления были захвачены тысячи военнопленных, в том числе старших офицеров, и десятки единиц боевой техники. Возможно, президенту Владимиру Зеленскому стоит издать указ о том, что те, кто был мобилизован в армии "ДНР" и "ЛНР", в случае добровольной сдачи не будут считаться военнопленными. Это могло бы серьезно стимулировать бойцов марионеточных образований сдаваться в плен.

Однако надо признать, что украинские успехи не были бы столь впечатляющими без того содействия, которое невольно оказали ему российские военачальники. Никакого восьмикратного численного превосходства на участке прорыва, о котором сейчас кричат российские пропагандисты, у ВСУ и близко не было. Более того, украинские войска с техникой и боеприпасами сосредотачивались вблизи участка прорыва у Балаклеи в течение месяца, что не могло укрыться от российской разведки, а артиллерийская подготовка наступления, последовавшего 6 сентября, началась еще 3-го числа. У российского командования было с избытком времени, чтобы перебросить на этот участок дополнительные силы и средства из состава изюмской группировки, но оно этого не сделало. Вероятно, не хотело ослаблять изюмскую группировку, нацеленную на Славянск.

Даже после переброски части сил в район Херсонского плацдарма российские войска в Харьковской области превосходили украинские как по численности личного состава, так и по ствольной артиллерии, однако уступали в высокоточных вооружениях в виде САУ и РСЗО. Но и после того как к месту прорыва стали перебрасывать резервы с территории России и из Луганской и Донецкой областей, выяснилось, что толку от этого чуть. Российские командиры не имели планов, как эти резервы использовать, не могли предугадать направление новых ударов ВСУ.

Украинское контрнаступление наглядно продемонстрировало, что в российской армии практически отсутствуют командиры уровня комбрига и выше, способные действовать в условиях современной войны. Да и российские батальонные командиры, судя по ходу контрнаступления, далеко не всегда способны к самостоятельным действиям и принятию правильных решений в сложной обстановке. Даже появись сейчас в российской армии Наполеон, боюсь, он ничего не смог бы сделать, поскольку не имел бы в своем подчинении грамотных командиров и штабов.

После поражения под Харьковом Путин в очередной раз поменял командование группировки "Запад", причем смененный командующий успел пробыть на своем посту только три недели. Но все эти бесчисленные замены командующих ни к чему не приводят. В российском военном ведомстве отрицательный отбор на командные должности проявился в максимальной степени, и в результате одна бездарность просто заменяется другой бездарностью. Все это больше похоже на перестановку мебели в борделе. Все, что умеют делать путинские генералы, так это атаковать в лоб большими массами пехоты при подавляющем превосходстве в артиллерии. Напротив, в украинской армии появилось большое количество хороших командиров уровня бригады и выше, что свидетельствует о том, что их нехватка, ощущавшаяся в 2014-2015 годах, полностью преодолена.

Российские пропагандисты уже вовсю распространяют фейки о том, будто "бандеровцы" жестоко расправляются на освобожденных территориях Харьковщины с коллаборантами, пытают и расстреливают их. Эти фейки понадобились для того, чтобы приписать украинцам те трупы жертв внесудебных расправ, которые сейчас начали находить на освобожденных территориях Харьковщины. Вероятно, в первые недели вторжения программа "денацификации" предусматривала физическую ликвидацию активных сторонников независимой Украины. Отсюда и Буча, и другие военные преступления.

Итоги украинского контрнаступления хорошо иллюстрирует динамика соотношения подтвержденных потерь сторон в бронетехнике сухопутных войск по данным сайта Oryx. Если вечером 5 сентября, накануне начала контрнаступления под Харьковом, этот коэффициент составлял 3,67:1 в пользу Украины, то вечером 13 сентября достиг 3,91:1. К утру 13 сентября потери российской регулярной армии оценивались украинским Генштабом в 53 300 убитых. Согласно нашим прежним подсчетам, потери армий "ДНР" и "ЛНР" и вагнеровцев должны быть примерно в 1,8 раза меньше, то есть около 29 600 убитых. Тогда общие потери российских войск и их союзников на 13 сентября можно оценить в 82 900 убитых и 165 800 раненых, а всего в 248 700 человек. Это означает, что выбитой оказалась почти вся кадровая российская армия, участвовавшая во вторжении в Украину.

Сейчас с российской стороны воюют главным образом резервисты и недавно призванные или завербованные, уровень боевой подготовки которых очень низок. Украинская армия, напротив, еще далеко не исчерпала свой довоенный кадровый состав.

Не в силах противостоять украинцам на поле боя, Путин санкционировал обстрелы дефицитными "Калибрами" электростанций и других критических объектов в украинских городах. В результате Харьков и некоторые другие областные центры несколько часов оставались без электричества и водоснабжения. Если такие обстрелы будут продолжаться в зимние холода, это может вызвать гуманитарную катастрофу.

Ясно, что в данном случае путинский шантаж направлен на скорейшее заключение перемирия, к которому он хотел бы склонить Украину и ее западных союзников.