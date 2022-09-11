Дни побед
Строки Тараса Шевченко под сорванным рашистским плакатом в освобожденной Балаклее. Кадр видео
От редакции
Россия потерпела крупнейшее военное поражение в постсоветской истории. Огромный успех ВСУ на восточном фронте, где они тактически переиграли противника, обрушили оборону всей изюмской группировки, обратили рашистов в бегство, стремительно и бережно освободили большую территорию с важнейшим железнодорожным узлом снабжения и за четыре дня дошли до Донецкого аэропорта, стал возможен благодаря нерушимому моральному духу украинских воинов, полководческому таланту командования и западным оружейным поставкам.
Украинский прорыв посрамил "замирителей". Их предательский дискурс остроумно отзеркалил американский военный журналист Нолан Петерсон: "Я думаю, настало время призвать Северную Корею прекратить вооружать российскую армию и побудить Москву немедленно просить о мире на условиях Киева. В конце концов, эти наживающиеся на войне люди в Пхеньяне просто хотят продлить войну и сражаться до последнего россиянина".
Психологический эффект украинских побед для Запада огромен: жертвы не напрасны, Украина выстоит. Нужно поставлять больше оружия, затягивать санкционную удавку и терпеть неизбежные неудобства этой зимой - ради полной победы над русским фашизмом.
Международная поддержка Украины укрепится и расширится. Это урок для всех "колеблющихся", "нейтральных" и ведущих двойную игру.
На фоне позорного бегства рашистов с новой силой звучит тема возмездия. Среди российских пленных есть известные следствию военные преступники, на освобожденных территориях выявляют коллаборационистов, не успевших сбежать в Белгород, z-пропагандисты панически корректируют концепцию геноцида и огребают от собственной паствы.
Москвичи еще оглушают себя праздничным салютом, но с путинского колеса обозрения им скоро откроется историческая панорама.
А тем немногочисленным россиянам, которые искренне болеют за ВСУ и желают поражения своей стране, придется честно ответить на вопрос, где они были восемь лет.
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