

Строки Тараса Шевченко под сорванным рашистским плакатом в освобожденной Балаклее. Кадр видео



От редакции



Россия потерпела крупнейшее военное поражение в постсоветской истории. Огромный успех ВСУ на восточном фронте, где они тактически переиграли противника, обрушили оборону всей изюмской группировки, обратили рашистов в бегство, стремительно и бережно освободили большую территорию с важнейшим железнодорожным узлом снабжения и за четыре дня дошли до Донецкого аэропорта, стал возможен благодаря нерушимому моральному духу украинских воинов, полководческому таланту командования и западным оружейным поставкам.



Украинский прорыв посрамил "замирителей". Их предательский дискурс остроумно отзеркалил американский военный журналист Нолан Петерсон: "Я думаю, настало время призвать Северную Корею прекратить вооружать российскую армию и побудить Москву немедленно просить о мире на условиях Киева. В конце концов, эти наживающиеся на войне люди в Пхеньяне просто хотят продлить войну и сражаться до последнего россиянина".



Психологический эффект украинских побед для Запада огромен: жертвы не напрасны, Украина выстоит. Нужно поставлять больше оружия, затягивать санкционную удавку и терпеть неизбежные неудобства этой зимой - ради полной победы над русским фашизмом.



Международная поддержка Украины укрепится и расширится. Это урок для всех "колеблющихся", "нейтральных" и ведущих двойную игру.



На фоне позорного бегства рашистов с новой силой звучит тема возмездия. Среди российских пленных есть известные следствию военные преступники, на освобожденных территориях выявляют коллаборационистов, не успевших сбежать в Белгород, z-пропагандисты панически корректируют концепцию геноцида и огребают от собственной паствы.



Москвичи еще оглушают себя праздничным салютом, но с путинского колеса обозрения им скоро откроется историческая панорама.



А тем немногочисленным россиянам, которые искренне болеют за ВСУ и желают поражения своей стране, придется честно ответить на вопрос, где они были восемь лет.