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Церемония капитуляции на борту "Миссури"

2 сентября 1945 года в Токийской бухте на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Под документом поставили подписи министр иностранных дел Японии Сигэмицу Мамору, начальник японского генерального штаба генерал Умэдзу Ёсидзиро, Верховный главнокомандующий союзными армиями на Тихоокеанском театре генерал армии США Дуглас Макартур, главнокомандующий Тихоокеанским флотом США адмирал флота Честер Нимиц, британский адмирал Брюс Фрэзер, генерал-лейтенант Кузьма Деревянко, представитель Главного командования советских войск на Дальнем Востоке при штабе Верховного командующего союзными войсками на Тихоокеанском театре, а также представители Китая, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии.

Япония приняла условия Потсдамской декларации союзных держав от 26 июля с требованием безоговорочной капитуляции. В плен сдавались все японские вооруженные силы, а также подконтрольные им силы японских союзников. Всем японским гражданским, военным и военно-морским чиновникам предписывалось безоговорочно следовать указаниям генерала Макартура для эффективного проведения в жизнь условий капитуляции и продолжать исполнять свои обязанности, не связанные с ведением войны, до тех пор, пока они не будут освобождены от должности его приказом. Все военнопленные и гражданские пленные в Японии и на оккупированных территориях подлежали немедленному освобождению. Власть императора и японского правительства передавалась Верховному главнокомандующему союзными силами.

По случаю юбилея Владимир Путин вновь отчеканил: "Блестяще проведенная Маньчжурская операция, высадка десанта на Курильских островах и Сахалине, блестяще проведенная битва за остров Шумшу с участием наших десантников - все это определило безоговорочную капитуляцию милитаристской Японии".

Как мне уже доводилось писать, этот тезис совершенно не соответствует действительности. К капитуляции Японии привели американские атомные бомбардировки и сам факт вступления в войну Советского Союза. После этого Красная Армия вообще могла оставаться на месте и не вести боевых действий - все равно капитуляция произошла бы в те же сроки и на тех же условиях. Маньчжурская операция и десант на Курильские острова привели к гибели десятков тысяч советских и японских военнослужащих, которой вполне можно было избежать.

Курильская операция, кстати сказать, началась 18 августа, тогда как о своем намерении капитулировать японское правительство объявило тремя днями ранее, 15 августа. На решение японцев высадка советского десанта на Курилах повлиять никак не могла. Зато Сталин в результате этой операции захватил не только собственно Курильские острова (то есть те, которые Россия уступила Японии в 1875 году в обмен на отказ Токио от претензий на Сахалин), но также и те острова, которые сейчас называют Южно-Курильскими и которые при первой демаркации границы между Россией и Японией Симодским трактатом 1855 года были признаны частью японской территории. Это испортило российско-японские отношения на многие десятилетия. Вряд ли рыбные ресурсы Южных Курил стоили фактического замораживания экономических отношений с Японией.

Согласно Потсдамской декларации, условия которой стали основой японской капитуляции, территориальные изменения определялись следующим образом: "...Японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем". Таким образом, условия безоговорочной капитуляции прямо не предусматривали отказа Японии от Курильских островов, хотя он и подразумевался.

Мирный договор с Японией был заключен только 8 сентября 1951 года в Сан-Франциско, в разгар Корейской войны. Советский Союз отказался его подписывать, так как на мирную конференцию не были приглашены представители коммунистического Китая. В мирном договоре говорилось: "Япония отказывается от всех прав, титулов и притязаний на Курильские острова, а также на ту часть Сахалина и прилегающие к нему острова, над которыми Япония приобрела суверенитет в результате Портсмутского договора от 5 сентября 1905 года". Из этого текста, замечу, тоже никак не следует, что Япония отказалась от Южно-Курильских островов. Сан-Францискский мирный договор никак не описывал границы Японии, в том числе и то, какие именно острова следует считать Курильскими. Советские же географы и картографы вплоть до 1945 года под Курильскими островами понимали только те острова, которые Россия уступила Японии в 1875 году.

То, что советское правительство понимало шаткость своих притязаний на Южно-Курильские острова, доказывается и тем фактом, что в октябре 1956 года для прекращения состояния войны и восстановления дипломатических отношений СССР и Япония подписали в Москве совместную декларацию, где говорилось, что "Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан (т.е. двух из четырех спорных островов. - Б.С.) с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией".

Но уже 27 января 1960 года, сразу после заключения японо-американского Договора безопасности, правительство СССР заявило, что, поскольку этот договор направлен против СССР и КНР, советское правительство отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, так как это приведет к расширению территории, используемой американскими войсками. Между тем в Декларации 1956 года СССР и Япония подтвердили, что "в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций каждое из государств имеет неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону", реализацией которого, несомненно, и был союзный договор между США и Японией.

При Борисе Ельцине российская сторона попробовала вернуться к Декларации 1956 года: 13 октября 1993 года была принята Токийская Декларация о российско-японских отношениях, подписанная Ельциным и премьер-министром Японии Морихиро Хосокава: стороны, "придерживаясь общего понимания о необходимости преодоления в двусторонних отношениях тяжелого наследия прошлого, провели серьезные переговоры по вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи". "Стороны соглашаются о том, что следует продолжать переговоры с целью скорейшего заключения мирного договора путем решения указанного вопроса исходя из исторических и юридических фактов и на основе выработанных по договоренности между двумя странами документов, а также принципов законности и справедливости и таким образом полностью нормализовать двусторонние отношения, - говорилось в документе. - В этой связи Правительство Российской Федерации и Правительство Японии подтверждают, что Российская Федерация является государством - продолжателем СССР и что все договоры и другие международные договоренности между Советским Союзом и Японией продолжают применяться в отношениях между Российской Федерацией и Японией".

Однако вопрос о возможной передаче Японии хотя бы двух островов вызвал резкое противодействие в Госдуме и у части правительства. Решение территориального спора фактически было заморожено.

Хотя Япония капитулировала 75 лет назад, мирный договор между Японией и Россией не заключен до сих пор. И в правление Путина шансы на это близки к нулю, особенно после того, как были приняты поправки к российской Конституции, сделавшие уголовным преступлением любые призывы к нарушению территориальной целостности России.