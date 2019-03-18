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Что получила Россия в результате аннексии Крыма? Если вынести за скобки морально-политическую катастрофу и просто цинично прикинуть, во сколько обходится Крым и какую приносит реальную пользу, то получится, что от аннексии одни убытки. Дело не только в международной изоляции России, которую вызвал этот акт агрессии, и не только в санкциях - те из них, которые были введены в связи с Крымом, носят символический характер.

Хорошо известно, что в экономическом отношении полуостров был тесно связан с Украиной, откуда он получал почти всю потребляемую электроэнергию и пресную воду. После аннексии электроснабжение Крыма худо-бедно наладили, начав переброску электроэнергии с Кубани, тоже, кстати сказать, энергодефицитной. Другое дело, что стоит эта электроэнергия значительно дороже украинской. А вот проблему с пресной водой так и не удалось решить, и сейчас ее хватает только на удовлетворение бытовых нужд населения. Воды же для нужд промышленности и сельского хозяйства катастрофически не хватает. Это привело к упадку сельского хозяйства в северной засушливой части полуострова, а также к остановке ряда промышленных предприятий, в том числе титанового завода в Армянске.

Несомненно, в Украине Крым тоже был дотационным регионом, но после российской аннексии объем дотаций вырос на порядок. По оценке иностранных экспертов, только прямые расходы России на содержание Крыма составляют не менее 128,7 миллиарда рублей в год (около 2,3 миллиарда долларов). Косвенные же расходы на содержание Крыма оцениваются в сумму от 10 до 50 миллиардов долларов ежегодно, включая расходы на инфраструктуру, в том числе военную, и на печально знаменитый Крымский мост, а также на снабжение водой и электроэнергией, на поддержку крымских предприятий, на субсидированный туризм и так далее, причем, на наш взгляд, ближе к истине верхнее значение косвенных расходов. По прогнозу экспертов, расходы на содержание Крыма будут только возрастать.

При этом на полуострове осуществляется ряд явно нерациональных проектов, имеющих значительную коррупционную составляющую. Вместо Крымского моста можно было бы увеличить пропускную способность крымских портов, что дало бы тот же результат, но стоило бы на порядок дешевле. Тут сказалось, в частности, континентальное мышление российских властей, которые считают надежно завоеванным только то, то соединено с основной территорией России сухопутной связью.

Точно так же бессмысленно наращивание военной инфраструктуры, войск и вооружений в Крыму, который и до аннексии был Россией чрезвычайно милитаризован. Вопреки распространенному мнению, никакого военного значения для России Крымский полуостров не имеет. В случае большой войны с Украиной российской армии гораздо проще и эффективнее наносить удар через обширную сухопутную границу, чем пытаться наступать через узкий крымский перешеек и высаживать морские десанты в Южной Украине. А свое значение "непотопляемого авианосца" против Турции Крым утратил еще в 1946 году, после заключения фактического американо-турецкого военного союза. Сейчас любая война России с Турцией неизбежно перерастет в войну России с НАТО без каких-либо шансов Москвы на победу.

Еще один проигрыш россиян заключается в дальнейшем ограничении демократических свобод, которое после аннексии Крыма резко усилилось. Российские власти стали еще более демонстративно игнорировать всякую критику в этом отношении.

Каков же выигрыш рядовых россиян от аннексии Крыма? Только сравнительно дешевый субсидированный государством отдых на крымских пляжах. Те же россияне, которые имеют возможность выезжать за границу, всегда предпочтут крымским пляжам турецкие или греческие по соотношению цены и качества. И не знаю, насколько отдыхающие в Крыму россияне осознают, что этот отдых им приходится оплачивать повышением пенсионного возраста, налогов, акцизов и так далее, что ведет к общему падению уровня жизни. Российская пропаганда старательно умалчивает о том, что это падение является прямым следствием расходов, связанных с аннексией Крыма и войнами в Донбассе и Сирии.

А что же выиграли от аннексии Крыма Путин и российские власти? Они приобрели два миллиона подданных и кусок земли, где можно будет осуществлять новые коррупционные проекты и где на субтропических пляжах смогут отдыхать российские силовики и чиновники, которым запретили выезжать за границу. Что еще важнее, "крымнаш" благодаря тотальной пропаганде привел к сплочению россиян вокруг Путина и росту его рейтинга. Но уже в 2018 году этот рейтинг стал ощутимо падать вследствие ряда непопулярных мер властей. Большинство россиян непосредственно с аннексией Крыма эти меры пока что не связывает, но крымская эйфория уже проходит.

Как в мире пять лет спустя относятся к российской аннексии Крыма? Подавляющее большинство государств этой аннексии не признает, считая ее грубым нарушением международного права. Западные государства понимают, что по своей сути крымская аннексия ничем не отличается от гитлеровской мирной оккупации и аннексии Австрии, Судет, Чехии, Дании, равно как и от сталинской оккупации и аннексии Прибалтики, Бессарабии, Восточной Польши и ряда других территорий. Признание ее законности фактически будет означать пересмотр итогов Второй мировой войны и поощрение захватов чужих территорий.

С другой стороны, ряд стран, и прежде всего ведущие государства Евросоюза, только что в очередной раз подтвердившего непризнание Крыма российским, хотели бы как-то урегулировать не только донбасский, но и крымский вопрос, чтобы беспрепятственно развивать торгово-экономические отношения с Россией и Украиной. Однако для этого требуется признание российского статуса Крыма Украиной. Российская пропаганда сейчас распускает слухи, что сразу после президентских выборов в Украине начнутся российско-украинские переговоры об уходе России с Донбасса в обмен на признание Крыма российским. Если обитатели Кремля всерьез рассчитывают на заключение соглашения по такой формуле, то они глубоко заблуждаются. Даже нынешнее пророссийское правительство Грузии так и не рискнуло признать отторжение Россией Абхазии и Южной Осетии и созданные там марионеточные республики. Точно так же будущий президент Украины, кто бы им ни стал, не сможет пойти на признание Крыма российским, поскольку это станет для него политическим самоубийством. Поэтому украинского и международного признания российского статуса Крыма Путину придется ждать до самой смерти.