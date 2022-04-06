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Путин - жалкий плагиатор Жириновского.



Прекрасно помню предвыборные плакаты ЛДПР 1993 года: "Жириновский: Я подниму Россию с колен!". Ничего не напоминает?



Жир первым понял, что, играя на чувстве национального унижения и стремлении к имперскому реваншу, можно покорить Россию. Именно благодаря этому ЛДПР заняла первое место на тогда еще демократических выборах в Госдуму. Путин просто скопировал мелодию дудочки крысолова, которую впервые сыграл Жириновский, и миллионы зомбированных телеслушателей пошли за ним к пропасти.



Все нарративы путинской пропаганды были отработаны Жириновским еще в самом начале 90-х: ненависть и параноидальный страх перед Западом, ксенофобия и шовинизм, "сколенвставание" и бред "державовеличия", советско-имперский реваншизм и экспансионизм, травля либералов и "национал-предателей". Даже подчеркнуто брутальный, сексистский стиль у них во многом совпадал.

Но если копнуть глубже, и Жир все это не выдумал, а просто заимствовал у фашистов и нацистов, которые захватили власть, разыгрывая ту же карту национального унижения и имперского реванша. Это уже потом Жир сдал и превратился в мелкого жулика. А вначале он копировал Гитлера и Муссолини. Только гитлеровский дранг нах остен ученически заменил "последним броском на Юг" (а Путин попытался реализовать эту идею в Сирии).

Гегель считал, что история повторяется дважды - сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. У России "особый путь", здесь по обыкновению все наоборот. В постсоветскую Россию фашизм вначале пришел в фарсовом облике Жириновского, а затем, уже вместе с Путиным - как трагедия мирового масштаба.

Фарс закончился, трагедия продолжается.