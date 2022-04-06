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Также: Партии, Выборы, Госдума, Президент, Ксенофобия, Война, Россия, Парламент, Общество, Политика | Персоны: Игорь Эйдман, Владимир Жириновский, Владимир Путин

статья Жириновский умер, а Путин его живет

Игорь Эйдман, 06.04.2022

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Фото: kremlin.ru

Путин - жалкий плагиатор Жириновского.

Прекрасно помню предвыборные плакаты ЛДПР 1993 года: "Жириновский: Я подниму Россию с колен!". Ничего не напоминает?

Жир первым понял, что, играя на чувстве национального унижения и стремлении к имперскому реваншу, можно покорить Россию. Именно благодаря этому ЛДПР заняла первое место на тогда еще демократических выборах в Госдуму. Путин просто скопировал мелодию дудочки крысолова, которую впервые сыграл Жириновский, и миллионы зомбированных телеслушателей пошли за ним к пропасти.

Все нарративы путинской пропаганды были отработаны Жириновским еще в самом начале 90-х: ненависть и параноидальный страх перед Западом, ксенофобия и шовинизм, "сколенвставание" и бред "державовеличия", советско-имперский реваншизм и экспансионизм, травля либералов и "национал-предателей". Даже подчеркнуто брутальный, сексистский стиль у них во многом совпадал.

Но если копнуть глубже, и Жир все это не выдумал, а просто заимствовал у фашистов и нацистов, которые захватили власть, разыгрывая ту же карту национального унижения и имперского реванша. Это уже потом Жир сдал и превратился в мелкого жулика. А вначале он копировал Гитлера и Муссолини. Только гитлеровский дранг нах остен ученически заменил "последним броском на Юг" (а Путин попытался реализовать эту идею в Сирии).

Гегель считал, что история повторяется дважды - сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. У России "особый путь", здесь по обыкновению все наоборот. В постсоветскую Россию фашизм вначале пришел в фарсовом облике Жириновского, а затем, уже вместе с Путиным - как трагедия мирового масштаба.

Фарс закончился, трагедия продолжается.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Игорь Эйдман, 06.04.2022
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Венедиктов жириновский

На смерть фашиста

Александр Скобов, 06.04.2022

Умер человек, который десятилетиями растлевал страну. Толкал ее на тот путь, на котором она сегодня выходит на финишную прямую. У Александра Скобова есть вопросы к тем, кто давал эфир "доброму прикольному дедушке".
Лев Рубинштейн. Фото Евгении Михеевой/Грани.Ру

Шуты с ними

Лев Рубинштейн, 07.04.2014

Дело даже не в том, что во власть лезут клоуны. Дело в том, что они никудышные клоуны. Точно так же, как когда-то в великие диктаторы и отцы народов часто пробирались бездарные стихотворцы, кухонные философы и незадачливые живописцы, сейчас в политику вошли не просто клоуны, а очень плохие клоуны, которых в цирк бы не взяли ни за что, а вот в депутаты - в самый раз.
Лев Рубинштейн. Фото Грани.Ру

Недружеский шарж

Лев Рубинштейн, 10.03.2015

Попробуйте спародировать речевые особенности, например, Жириновского. А вы попытайтесь нарисовать карикатуру на, допустим, депутата Милонова. Ничего ведь не выйдет. То есть выйдет примерно то же самое, что уже есть, только хуже, скучнее и, как это ни удивительно, жизнеподобнее.

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