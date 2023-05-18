

Послание Федеральному собранию. 2018 год



История с арестами разработчиков гиперзвуковых ракет демонстрирует, в каком сталинском лихолетье очутилась путинская Россия. Понятно, что таких примеров сталинщины можно найти сколько угодно - и сама война против Украины, и массовые репрессии, и безумные приговоры в 25 лет, и полный контроль над "единомыслием". Однако поиск "вредителей" всегда был важной частью сталинского режима.



О борьбе с "вредителями" попросту забыли на фоне других преступлений сталинизма. Для партийной элиты реабилитация номенклатуры всегда была куда более важным делом, чем возвращение честных имен невинным инженерам и ученым, которых как раз и обвиняли во "вредительстве". А когда о сталинских преступлениях заговорили уже в постсоветское время, сам размах уничтожения целых народов и социальных групп заслонил показательные процессы. Между тем эти процессы были, с них все и начиналось, они предшествовали процессам политическим. И если коротко подвести их итоги - большевики пытались свалить ответственность за собственное неумение управлять огосударствленной экономикой на тех, кто еще помнил, что такое экономика.



Эта ситуация не сильно отличается от того, что происходит в современной России. Страной руководят невежественные шизофреники. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно послушать выступления Путина, почитать интервью Патрушева или посты Медведева в социальных сетях. Мы, конечно, склонны считать, что они притворяются идиотами, но с точки зрения элементарной образованности они никем не притворяются и поэтому склонны верить в любую чушь.



Путину необходимо найти ответственных за то, что война с Украиной идет не по задуманному им сценарию. Да, он, конечно, может рассчитывать, что долгая изнурительная война поможет ему добиться успеха, но пока что события говорят о том, что даже долгая война не приведет его к цели - ликвидации Украины, зато подготовит обвал самой России. И понятно, что главные виновники происходящего - не сам Путин, не Патрушев или Шойгу, втянувшие Россию в очередную кровавую авантюру и разрушающие соседнее государство. Виновны предатели и вредители. Как всегда.



Я не знаю, конечно, что именно докладывали новосибирские ученые о возможностях сконструированных ими ракет. Путин в любом случае получал информацию уже не от них, а от ФСБ и Министерства обороны - а сотрудники этих ведомств традиционно склонны к преувеличениям и искажению реальности. Но самое важное, может быть, в другом - в совместном строительстве потемкинской деревни для Путина. Потому что до 2022 года в России было не так уж много людей, которые считали, что Путин решится на большую войну и станет обстреливать Украину или какую-либо другую страну баллистическими или гиперзвуковыми ракетами. И уж наверняка ни один российский конструктор и представить себе не мог, что Путин захочет стрелять "Кинжалами" по Patriot. Еще недавно такое даже в самом страшном сне не могло никому в России присниться - что русские будут воевать с Украиной и обстреливать ее гиперзвуковыми ракетами, а американцы будут давать Украине свое самое современное оружие. Да, до 24 февраля 2022 года все это выглядело полным абсурдом.



Поэтому российское оружие создавалось не для того, чтобы работать, а для того чтобы давать Путину возможность хвастаться с трибуны наличием у России такого оружия, против которого бессильны американцы. Путин и хвастался. Но когда он решил, что нужно не только хвастаться, но и стрелять, весь мир увидел, что "Кинжал"-то голый. Ну и Путин заодно. Как тут не взбеситься и не обвинить во всем происходящем конструкторов, а не себя.



Если бы Путин был политиком, а не гопником, он бы понимал, что любая гиперзвуковая ракета хороша до тех пор, пока она остается на складе. Но Путин хочет стрелять из всего, что плохо лежит - и каждый раз оказывается в дураках. Киев не взят, украинская энергетическая система не разрушена, "Кинжалы" и "Калибры" можно сбивать, как и "Искандеры".



Хвастаться больше нечем. Остается только допрашивать.