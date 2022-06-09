

Абрамович и Путин в 2016 году

Пожалуй, самый одиозный из российских олигархов, которого с полным правом можно назвать одним из архитекторов путинской диктатуры, борется с санкциями и даже преуспевает. В отличие от коллег, которые дают жалостные интервью и рассказывают, что им не на что жить в своих лондонских особняках, Абрамович избрал самый точный путь противостояния - политику и суд. И в том и в другом он преуспевал и ранее. Фридман, Усманов и Алекперов должностей не занимали, правительственная активность Авена и Потанина случилась так давно, что они о ней и сами забыли. А Абрамович и в путинскую эпоху был депутатом Госдумы и главой Чукотки - только сам он знает, зачем. Ну и еще Путин знает, только не расскажет. Ну а суд... Абрамович в Лондоне выиграл суд у Березовского - почему бы ему и на этот раз не победить?

Нынешняя политика Абрамовича - это переговоры. Олигарх выглядит благородным энтузиастом, который спасает несчастных. Но вот только при этом Абрамович общается с Путиным - и понятно, что без путинского согласия он никогда не смог бы стать участником процесса. При этом Абрамович общается с Эрдоганом - и понятно, что без заинтересованности Эрдогана он никогда не мог бы появиться рядом с турецким президентом в Стамбуле. Зачем там Абрамович? Подталкивать украинцев к капитуляции? Сохранять возможность обойти санкции - и тем самым спасти и свои, и, возможно, путинские средства?

Среди тех, кто пытался помочь Абрамовичу, были и руководство израильского мемориального комплекса истории Холокоста "Яд Вашем", и приглашенный в Канны Кирилл Серебренников.

Но самый важный и парадоксальный козырь Абрамовича - это, конечно же, украинская поддержка. Мы вряд ли узнаем, кто внушил Владимиру Зеленскому мысль о благородных устремлениях олигарха, вряд ли в ближайшее время получим информацию о том, действительно ли украинский президент просил Байдена и Джонсона попридержать санкции против Абрамовича. Зеленский, впрочем, уверенно называет Абрамовича переговорщиком с российской стороны и не высказывает особого энтузиазма по поводу его деятельности. Но если глава парламентской фракции правящей в Украине партии "Слуга народа" Давид Арахамия действительно, как утверждает The Times, написал письмо о выдающихся заслугах Абрамовича в переговорном процессе и о том, как олигарх спасал сотни тысяч людей, то это уже государственная поддержка. Поддержка от высокопоставленного чиновника и участника переговоров - с украинской, а не с российской стороны. Поддержка, мимо которой вряд ли сможет пройти равнодушно британский суд.

В недавней беседе со мной на телеканале "Еспресо" Леонид Невзлин утверждал, что Роман Абрамович помогал в переговорном процессе Путину, а вовсе не украинцам. А появление Абрамовича в Стамбуле связано с участием олигарха в процессе легализации российской собственности в Турции. И понятно, что во всей этой истории Абрамовичу меньше всего нужно санкционное давление. Самое поразительное, что он - именно он, а не кто-либо еще из олигархов ельцинского или путинского призыва - до сих пор этого давления, по крайней мере американского, счастливо избегает.