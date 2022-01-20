О блокировках  |  Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/portnikov/m.283783.html
Также: Портников, Украина, Россия, Война, Партии, Колонки, Европа, Политика, Мир | Персоны: Владимир Путин, Геннадий Зюганов

статья Буйное отделение

20.01.2022

99287

Российские коммунисты инициируют признание "независимости" оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей - так называемых "народных республик". После 2014 года на этих территориях установлен классический террористический режим, известный прежде всего пытками, систематическим грабежом и обстрелами свободной украинской территории. Россия активно занимается паспортизацией населения Донбасса. Марионеточные "главы республик" не так давно получили из рук Дмитрия Медведева членские билеты "партии жуликов и воров". Но о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" заговорили в партии других жуликов - коммунистической.

На первый взгляд, это может показаться частной инициативой Зюганова, который таким образом напоминает о себе стареющему электорату коммунистов. Но Зюганов - такая же марионетка Путина, как какой-нибудь Пушилин или Пасечник, только его лучше кормят. Конечно, сама идея признания независимости выглядит нелепо. В этом случае именно Россия продемонстрирует свой отказ от выполнения минских соглашений, а в мире - и что самое главное, в Украине - исчезнет иллюзия насчет того, что во времена Путина можно добиться восстановления территориальной целостности страны путем договоренностей с захватчиком. Эта иллюзия - важный инструмент давления Путина на Киев, и этим инструментом пользуются не только российские, но и многие безответственные украинские политики из числа представителей власти.

С другой стороны, обращение Зюганова может свидетельствовать о том, что в Кремле рассматривают различные варианты реакции на неминуемый отказ Запада согласиться с российским ультиматумом относительно гарантий невступления в НАТО Украины и других бывших советских республик. В качестве очевидной реакции Москвы, как правило, называют силовой вариант - дальнейшую эскалацию на границе с Украиной и даже нападение на эту страну. Представим себе, что Путин сочтет возможную западную реакцию на агрессию чрезмерной платой за "наказание украинцев". Но и просто так не заметить отказа от выполнения ультиматума Путин тоже не сможет.

Почему бы тогда не дать ход обращению Зюганова? Ведь Россия уже признавала независимость Абхазии и Южной Осетии - тоже чтобы "наказать" грузин. И обе эти отторгнутые грузинские автономии стали для Москвы базой для фактически легализированного присутствия российских войск, тем более после подписания соответствующих соглашений о военном сотрудничестве. Почему бы не повторить этот опыт и на Донбассе? Ведь после признания "независимости" народных республик туда уже на вполне "законных" основаниях могут быть введены российские войска - в качестве каких-нибудь "миротворческих сил" и по просьбе республиканских главарей. Одновременно "республики" можно будет использовать для дальнейших обстрелов украинской территории - только уже без всяких переговоров в нормандском формате. Так что в качестве элемента "наказания украинцев" зюгановская инициатива вполне может быть востребована - потому-то коммунистам ее и подсунули.

И это, кстати, еще раз напоминает о том, насколько наивен и безответственен механизм "умного голосования", организаторы которого почему-то решили, что голосовать за коммуниста лучше, чем за "единороса. Тут уж не поймешь, какое чудище страшнее, - да и не надо! Люди, которые забыли, что Змей Горыныч с его коллекцией голов - персонаж именно русских народных сказок, вряд ли могут быть российскими политиками.

Оставить комментарий Обсудить
20.01.2022
статья Статьи по теме
Виталий Портников

Его Судеты

Виталий Портников, 02.12.2021

Путин шантажирует Запад, выдвигая наглое и абсурдное требование - оформить запрет на расширение НАТО. Сегодня путинские Судеты - вся Украина. Сговор с агрессором - верный путь к большой войне.
Виталий Портников

Так нападет ли Путин?

Виталий Портников, 25.11.2021

Чего добивается Путин, собирая войска у границ с Украиной и каждый день повышая градус напряжения? Чего он хочет добиться от западных лидеров в этой нервозной обстановке?

Погода
Москва

влажность:

давление:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах