Российские коммунисты инициируют признание "независимости" оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей - так называемых "народных республик". После 2014 года на этих территориях установлен классический террористический режим, известный прежде всего пытками, систематическим грабежом и обстрелами свободной украинской территории. Россия активно занимается паспортизацией населения Донбасса. Марионеточные "главы республик" не так давно получили из рук Дмитрия Медведева членские билеты "партии жуликов и воров". Но о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" заговорили в партии других жуликов - коммунистической.

На первый взгляд, это может показаться частной инициативой Зюганова, который таким образом напоминает о себе стареющему электорату коммунистов. Но Зюганов - такая же марионетка Путина, как какой-нибудь Пушилин или Пасечник, только его лучше кормят. Конечно, сама идея признания независимости выглядит нелепо. В этом случае именно Россия продемонстрирует свой отказ от выполнения минских соглашений, а в мире - и что самое главное, в Украине - исчезнет иллюзия насчет того, что во времена Путина можно добиться восстановления территориальной целостности страны путем договоренностей с захватчиком. Эта иллюзия - важный инструмент давления Путина на Киев, и этим инструментом пользуются не только российские, но и многие безответственные украинские политики из числа представителей власти.

С другой стороны, обращение Зюганова может свидетельствовать о том, что в Кремле рассматривают различные варианты реакции на неминуемый отказ Запада согласиться с российским ультиматумом относительно гарантий невступления в НАТО Украины и других бывших советских республик. В качестве очевидной реакции Москвы, как правило, называют силовой вариант - дальнейшую эскалацию на границе с Украиной и даже нападение на эту страну. Представим себе, что Путин сочтет возможную западную реакцию на агрессию чрезмерной платой за "наказание украинцев". Но и просто так не заметить отказа от выполнения ультиматума Путин тоже не сможет.

Почему бы тогда не дать ход обращению Зюганова? Ведь Россия уже признавала независимость Абхазии и Южной Осетии - тоже чтобы "наказать" грузин. И обе эти отторгнутые грузинские автономии стали для Москвы базой для фактически легализированного присутствия российских войск, тем более после подписания соответствующих соглашений о военном сотрудничестве. Почему бы не повторить этот опыт и на Донбассе? Ведь после признания "независимости" народных республик туда уже на вполне "законных" основаниях могут быть введены российские войска - в качестве каких-нибудь "миротворческих сил" и по просьбе республиканских главарей. Одновременно "республики" можно будет использовать для дальнейших обстрелов украинской территории - только уже без всяких переговоров в нормандском формате. Так что в качестве элемента "наказания украинцев" зюгановская инициатива вполне может быть востребована - потому-то коммунистам ее и подсунули.

И это, кстати, еще раз напоминает о том, насколько наивен и безответственен механизм "умного голосования", организаторы которого почему-то решили, что голосовать за коммуниста лучше, чем за "единороса. Тут уж не поймешь, какое чудище страшнее, - да и не надо! Люди, которые забыли, что Змей Горыныч с его коллекцией голов - персонаж именно русских народных сказок, вряд ли могут быть российскими политиками.