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Среди протокольных подарков Байдена Путину оказалась хрустальная статуэтка бизона, символизирующего силу и стойкость Соединенных Штатов. Но сам Путин на своей пресс-конференции тоже выглядел довольным как бизон. Он доволен тем, что встретился с еще одним президентом Соединенных Штатов, - кто там говорит о международной изоляции? Тем, что может лгать в глаза мировой прессе и издеваться над наиболее несговорчивыми журналистами. Тем, что его презрительные слова о российской оппозиции или Украине теперь может слышать весь мир, не только российские телезрители.

Такие, как Путин, проводят встречи вовсе не для того, чтобы договариваться или выслушивать чужие сигналы, а для того чтобы демонстрировать собственное величие - себе самому, соотечественникам, городу и миру. Путин вряд ли способен понять логику президента Байдена, стремящегося к диалогу даже с теми, кто заставляет его занимать жесткую позицию. Для Путина предложение встретиться - лишь шанс, который нужно использовать для продвижения собственной повестки. Ради этого можно даже выбраться из бункера.

Обсуждать при этом то, о чем, собственно, договорились президенты, я бы не стал в принципе. А о чем договорились Трамп и Путин в Хельсинки в 2018 году? При том что Трамп тогда явно был настроен на взаимопонимание и даже пресс-конференция была общей, а не по отдельности, как сейчас. Никто уже не помнит итогов той встречи и даже того, что она вообще была. Думаю, и о встрече в Женеве быстро забудут - как можно помнить о саммите, главным итогом которого стало отрицание возможности ядерной войны, хохлома для Байдена и бизон для Путина?

Байден совершенно прав, считая своей задачей удерживать российского коллегу от очередного или внеочередного безумия и жестко говорить о том, что это безумие не останется без последствий. Но он исходит из ложной посылки, полагая, что собеседника хоть сколько-нибудь волнуют последствия западной реакции, - последствия настанут прежде всего для соотечественников Путина, а ему плевать на этих соотечественников с колокольни Ивана Великого.

И вряд ли Байден прав, делая ставку на то, что Путин опасается Китая. Нет, современный Китай - естественный союзник Путина просто потому, что это пример торжества авторитаризма. Путин боится не Китая. Он боится демократии. Потому что демократия - это и есть его "кащеева смерть". Это то, что привело бы Россию к процветанию, а Путина - на скамью подсудимых.

И поэтому Путину есть за что ненавидеть Америку и не о чем договариваться с Байденом.